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消費者控訂製服變廉價淘寶貨 新北市消保官開罰業者3萬元

2024/11/15 16:27

消費者郭小姐網購商品，認為業者賣瑕疪品不願認帳，向新北市主任消保官王治宇（左）投訴。（記者翁聿煌攝）消費者郭小姐網購商品，認為業者賣瑕疪品不願認帳，向新北市主任消保官王治宇（左）投訴。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市郭小姐在網路購物店家T shop& titi購買衣服，刷卡後寄來有破洞瑕疪商品，而且原本宣稱「訂製品」的商品，根本是淘寶網賣的大量生產廉價商品，業者更不願退款，消費者氣得向新北市消費者保護官辦公室投訴，消保官兩度要求業者到場行政調查仍無故缺席，消保官將依法開罰業者3萬元。

郭小姐表示，她於今年3月在T shop& titi的網站，分別以1270元及290元刷卡訂購兩件衣服，貨寄達住處後，發現商品與網站上照片不同，材質及車工簡陋，甚至其中一件縫線處還破了一個大洞，她向業者反映，業者同意更新，結果竟然是自行把破洞縫合再寄回，而且還有其它瑕疪。

消費者無法接受，透過電子郵件與業者聯絡要求退貨，業者不願意，經消費者追查發現，業者寄來的商品，並非所宣稱的「訂製品」的商品，根本是淘寶網賣的廉價成衣，業者大批進貨後加價再賣給不知情的消費者，根據消保官查詢全國消費糾紛記錄，這間T shop& titi所屬宏觀實業社，一年半以來在各縣市消保官已累積12件類似消費糾紛。

新北市主任消保官王治宇指出，業者宣稱商品為「訂製品」所以退換貨要加3百元等自訂契約，牴觸消費保護法屬於無效，經消保官辦公室兩度要求業者到市府參加行政調查，業者均無故缺席，因此依法開罰3萬元。

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