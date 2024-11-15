朝低碳、低耗能前進 永豐餘、華紙耕耘永續轉型領域

2024年是永豐餘成立100週年，在台北101水舞廣場推出以「Better Choice 好選擇、好日常、好永續」為主題的實體展出。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕林業、造紙業近年持續耕耘永續商機，永豐餘投控（1907）、林漿紙大廠華紙（1905）持續朝低碳、低耗能與醣經濟邁進。華紙表示，規劃旗下廠區未來都需使用率店，並積極推進自主減碳方案；永豐餘旗下永餘智能以「智慧充儲系統應用於虛擬電廠平台」計畫獲經濟部補助，持續耕耘氣候科技產業新市場。

華紙近年持續推進產業與能源轉型，該公司說，花蓮廠、台東廠與久堂廠，未來都需要採用綠電，以降低對化石燃料的依賴，以花蓮廠為例，將投入將投入資源升級「木質素汽電共生」發電量，朝全廠綠色能源自給自足為目標。

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此外，華紙也已全面盤點各廠設備，積極進行自主（自願）節能減碳改善方案，以因應碳排有價時代的來臨，於各階段都可達成業界標竿以上的積極減碳目標。

永豐餘近期則宣布切入永續商機，轉化氣候環境挑戰成新商業模式，戮力發展再生能源、碳排及減碳效益分析、綠色金融顧問等新市場服務，提供客戶兼顧環境與能源挑戰的智慧能源解決方案。

永豐餘指出，旗下永餘智能以「智慧充儲系統應用於虛擬電廠平台」計畫，獲得經濟部產業發展署「產業升級創新平台輔導計畫」經費補助，未來將可提供中小型企業創新商業模式，聚合3個以上案場建置能管與充儲系統、表後儲能、負載需量反應等，達到最佳化場域內能源調度、節約電費成本、參與虛擬電廠方案增加收入等效益。

永豐餘表示，旗下各事業群亦持續朝低碳低耗能、以醣代塑、全循環經濟發展，全力發展再生能源轉型，其中包含：

１、林漿紙事業群持續擴展紙纖維應用，研發全循環產品跨入食、衣、住、行等領域，並精進木質素提煉，倍增能源效益。

２、工紙紙器事業群短期可受惠節慶需求，中長期以提升產品附加價值，垂直整合研發、生產到市場合作，同時提高生質能代煤減碳，轉型再生能源發電。

３、消費品事業群持續創新優化產品組合，提升策略夥伴合作競爭力，並投入能源設備轉型更新實現減碳。

４、其他事業群則朝電子標籤普及創造新營運模式、綠色趨勢帶動特殊材料利基型產品開發、兼顧環境與能源挑戰促成智慧能源解決方案方向發展。

５、權益法&FVOCI方面，電子紙科技轉換將帶動需求增加、股利挹注受惠轉投資營運表現暢旺。

漿紙業是碳儲存（Carbon Storage）的綠色產業，是淨零碳排的解方。永豐餘學院院長何壽川提出，「綠碳」應計算纖維製品的「樹木生長時行光合作用所固定的生物碳量」扣除「生產過程中所排放的化石碳量」的差異，數值越大，表示對環境的友善程度越高。

為推廣綠碳理念，永豐餘以「Better Choice 好選擇、好日常、好永續」為主軸慶賀成立百年，將自11月20日起舉辦慶祝活動，於101水舞廣場實體展出「醣經濟」落實於食衣住行育樂的未來生活面貌，帶領民眾體驗綠碳、減碳產品的綠色生活，攜手走向下一個永續百年。

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