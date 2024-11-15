經濟學人：台積電在美中台間走鋼索

隨著全球對半導體需求的快速成長，台積電在全球半導體產業中的地位也更加重要。（彭博資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著全球對半導體需求的快速成長，台積電（2330）在全球半導體產業中的地位也更加重要，然而在美中貿易戰越趨激烈下，《經濟學人》以「台積電走地緣政治鋼索」為題，指出美國需要台積電，就像台積電需要美國一樣，台積電必須平衡美國、中國與台灣需求。

《經濟學人》指出，台積電是AI晶片霸主輝達（NVIDIA）的人工智慧（ AI ）晶片的唯一供應商，2020年初以來，台積電銷售額增長了1倍多。

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先前汽車需求降溫時，台積電相信世界對AI的需求正在加速成長。投資人對此也表示同意，並將台積電市值推向1兆美元，躋身全球十大最具價值公司之列。

由於位於台灣，又身為美國科技巨頭們的重要供應商，台積電處境尷尬，最近發生的事件更表明，地緣政治限制正在開始發揮作用。

上月傳出華為最新AI處理器「昇騰910B」，被發現含有台積電7奈米晶片。而華為自2020年以來一直因美國制裁，被禁止與台積電或者西方供應商合作。

對此華為否認違反制裁規定。儘管如此，台積電還是告訴其中國客戶，自11月11日起，將暫停供應7奈米及以下更先進晶片產品。

《經濟學人》指出，這將傷害中國的AI晶片設計和新創公司，因為世界上大部分先進晶片都由台積電生產，但台積電本身受到的損害很小，至少在初期是如此。

但文章也指出，中國並不是台積電唯一擔憂來源。台灣政府在維持其晶片製造霸主地位方面變得更加直接。文章引述《台北時報》報導，本月1位台灣官員表示，為保護技術優勢與國家利益，台積電最先進的2奈米製程技術必須留在國內，無法轉移至海外生產。

1位與台積電關係密切的消息人士指出，台灣是台積電的本土研發中心，因此新技術總先在台灣進行，而台積電正在亞利桑那州建造3個晶片工廠，其4奈米製程現已投入營運，預計2奈米製程在2030年左右生產。

《經濟學人》表示，台灣政府的不安並非毫無根據。川普抨擊台灣「竊取」美國晶片產業，並猛烈抨擊《晶片法案》，表示對晶片徵收關稅比補貼更能有效促進美國國內生產。

但考慮到在美國生產的成本比在台灣高3分之1，關稅需要很高，才能使在美國生產具有吸引力，此外這些成本將主要由蘋果（Apple）、Google和輝達（NVIDIA）等美國公司承擔，這些公司設計的晶片基本上都是在國外製造，因此滿足美國國內所有需求是1項艱鉅的任務。

半導體產業協會估計，從現在至2032年，晶片製造商在美國的資本支出將超過6400億美元（約新台幣20兆元），即便如此，美國的先進晶片製造能力還不到全球的3分之1，遠低於需求。

由於財務困難，英特爾（Intel）和三星（Samsung）推遲了在美國建廠的計劃，這使得台積電成為美國公司的首選供應商，而他們又佔台積電銷售額的3分之2。

《經濟學人》認為，美國需要台積電，就像台積電需要美國一樣。平衡強大政府的需求，看起來就像連接數十億電晶體一樣微妙。

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