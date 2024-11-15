APEC場邊》中國打壓沒用？秘魯媒體稱我「台灣」還秀國旗

秘魯一家媒體今天在介紹APEC經濟體成員時，稱我方為Taiwan，還在畫面中秀出我國國旗。（讀者提供）

〔特派記者徐子苓／利馬14日報導〕秘魯今年主辦APEC，不論政府、媒體、私人企業都傳出遭中國施壓，降低台灣的能見度，但秘魯一家媒體今天在介紹APEC經濟體成員時，不但未以我國在APEC的官方名稱Chinese Taipei稱呼，而是稱我方為Taiwan，還在畫面中秀出我國國旗。

APEC是台灣少數能以正式成員身分參加的國際論壇，儘管是以Chinese Taipei的名義參與，且我國元首無法出席，必須由總統指派政治敏感性較低的代表參與，卻仍處處受到中國打壓。

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中方施壓對象不分公、私部門，例如台灣官方日前在秘魯利馬機場刊登廣告，但中國施壓廣告商後，導致廣告刊登短短一個禮拜就被撤掉。

秘魯台商日前也透露，以前台灣的能見度在秘魯受到中國大使館或中資企業打壓，但現在台灣晶片在全世界居於領導地位，最近台灣的能見度已經擋不住，當地媒體頂著壓力多次為台灣宣傳。

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