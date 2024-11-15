經部：電子資訊外商對台採購 連5年站上2千億元

經濟部昨舉辦電子資訊國際夥伴績優廠商頒獎典禮。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕供應鏈重組之下，Apple、NVIDIA、Microsoft、Google、AWS等全球市值前五大外商持續對台採購，經濟部預估，2024年電子資訊外商對台採購金額來到2341億元、年增3%，且連5年突破2千億元大關，獲績優夥伴獎的外商將享有商品通關、人才放寬優惠措施。

經濟部14日舉辦「2024 經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商頒獎典禮」（IPO Awards Ceremony），由經濟部長郭智輝頒發技術加值夥伴獎等 7 大獎項予22家來自美國、德國、日本等國際大廠。

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經濟部引述資策會產業情報研究所（MIC）預估，2024年電子資訊外商對臺採購金額可望來到2341億美元，年增3%，並且是連續五年超過2000億美元。

經濟部指出，Microsoft與Google等業者對臺採購金額較前一年大幅增加，顯見臺灣電子資訊產業在全球供應鏈的吸引力與競爭力。郭志輝強調，臺灣面對全球供應鏈重組，深化跨國夥伴互利模式正是當務之急，期待透過與外商的合作，掌握地緣政治變化所帶來的商機。

經濟部說明，電子資訊國際夥伴績優廠商獎項是透過多元指標，彰顯跨國企業在臺的貢獻，不論是從產品採購、技術交流到創新應用，象徵我國與全球企業夥伴永續合作關係。

而我國中小企業也能從廠商提供的數位轉型方案中獲益，例如LINE與我國電信業者合作，開拓AI在各種情境的解決方案，降低中小店家五成人力需求；IBM協助臺灣各產業包括電子製造、金融、醫療、零售等，導入AI科技應用，加速企業數位轉型與提升企業生產力。

經濟部補充，獲獎外商除擁有獲獎殊榮外，還享有研發測試自用商品免驗通關、外國人才來臺條件放寬等多項獎勵措施。

本次AMD、Infineon、Lam Research獲得技術加值夥伴獎；AWS、Google、NVIDIA拿下策略亮點夥伴獎；IBM、LINE、Qualcomm拿軟性價值夥伴獎；Apple、NVIDIA、HPI、Dell、Broadcom、Microsoft等為市場擴大夥伴獎。

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