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台日友好！日經濟產業大臣 APEC主動向劉鏡清打招呼

2024/11/15 13:39

劉鏡清在APEC雙部長年會的會後記者會透露，日本新上任的經濟產業大臣武藤容治主動向他打招呼。（記者徐子苓攝）劉鏡清在APEC雙部長年會的會後記者會透露，日本新上任的經濟產業大臣武藤容治主動向他打招呼。（記者徐子苓攝）

〔特派記者徐子苓／利馬14日報導〕秘魯APEC峰會今天舉辦雙部長年會，我國由經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、國發會主委劉鏡清出席。劉鏡清在會後記者會透露，在會中有和泰、星、菲、日部長交換意見，其中日本新上任的經濟產業大臣武藤容治更主動向他打招呼，以示友好。

國發會主委劉鏡清表示，今天會場上有見到美國國務卿布林肯（Antony Blinken），和他握手簡單聊一下、交換意見，並沒有正式的雙邊會談，但有利用機會感謝布林肯的幫助。

劉鏡清另和泰國、新加坡、菲律賓、日本官員交換意見，也交換通訊軟體WhatsApp的聯絡方式，他表示「是蠻大收穫」，因為將來可直接透過WhatsApp聯絡。

他還說，因為大家是在場邊交流，「對岸也看得到，不知道他們心情怎麼樣」。

日本新任首相石破茂這次也率領新內閣與會，外界關注石破茂政府對台態度，劉鏡清表示，今年稍早赴日便感受到日本對台灣歡迎程度超過往年，而這次APEC也一樣，日本經濟產業大臣武藤容治甚至主動前來向他打招呼，台日在經濟上的關係沒有太大改變。

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