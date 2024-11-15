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臉書分類廣告觸反壟斷法 歐盟重罰Meta逾270億元

2024/11/15 14:12

臉書母公司Meta因濫用市場優勢地位、設定不公平競爭條件，被歐盟重罰。（示意圖，路透）臉書母公司Meta因濫用市場優勢地位、設定不公平競爭條件，被歐盟重罰。（示意圖，路透）

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟執委會14日宣布，對臉書（Facebook）母公司Meta Platforms開罰7.9億歐元（約新台幣274億元），原因是其網路分類廣告服務綁定自家社群媒體，濫用市場優勢地位、設定不公平競爭條件。

綜合媒體報導，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）14日發出聲明，指Meta旗下廣告服務「臉書市場」（Facebook Marketplace）違反了2項歐盟法規。

其一是將該服務與臉書綁定，意味所有臉書用戶都會被自動導入並定期接觸「臉書市場」，無論用戶是否願意。歐盟執委會稱，綁定行為替「臉書市場」創造巨大的廣告傳播優勢，使其他網路廣告服務商難以競爭。

其二，是Meta片面在其社群媒體平台上，針對刊登廣告的其他廣告服務商施加不公平的交易條件，尤其是最受歡迎的臉書和Instagram，促使Meta可以為了「臉書市場」的利益，取用其他廣告商的相關數據。

歐盟執委會決定，對2項違規行為裁罰共7億9772萬歐元，其資深官員在匿名簡報會上指出，這筆罰金遠低於「臉書市場」全球營收的10%，亦即歐盟依法可裁罰的最高比例，「因此處罰金額十分合理」。

對此，Meta回應，將對這項決議提出上訴，同時也將遵守法規，迅速展開建設性作業，推出弭平相關疑慮的解決方案。Meta也強調，歐盟執委會聲稱廣告服務「臉書市場」可能阻礙歐盟現有大型網路平台成長，「但無法提出任何對競爭對手造成損害的證據」。

臉書於2016年推出廣告服務「臉書市場」，其業務於1年後擴展至多個歐盟國家。歐盟自2021年6月開啟對Meta違法行為的調查。歐盟執委會強調，根據歐盟反壟斷規則，市場主導地位並不違法，但占據主導地位的公司負有特殊責任，不得透過限制他人競爭，濫用其強大的市場地位。

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