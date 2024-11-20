LTN經濟通》TikTok竟牽扯美富豪利益？川普髮夾彎

TikTok尚未被美國封禁，共和黨大金主功不可沒。（法新社資料照）

川普對TikTok態度轉變 共和黨「背後金主」是推手

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普（Donald Trump）強勢回歸白宮，背後一票金主功不可沒，當中最引人注目「TikTok」。川普對於TikTok（抖音國際版）的立場大轉彎，與TikTok背後的投資者、同時也是共和黨最大金主的賓州首富亞斯（Jeff Yass）息息相關。

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外媒指出，2024年三月上旬，亞斯抵達海湖莊園會晤川普。《富比士》雜誌揭露，亞斯是讓川普對於TikTok禁令「回心轉意」的推手。

據了解，亞斯的財富在全球富豪榜中排行64位，他與共和黨關係密切，是2024年美國總統大選最大資助者。他也是TikTok投資者之一，個人擁有TikTok中國母公司「字節跳動」股份7%，他的公司則擁有15%股份，價值高達數百億元。

根據聯邦記錄，自2010年以來，亞斯已向Club For Growth的政治支出部門捐贈了6100萬美元，約佔該部門所獲捐贈總額的24%。

此次川普想重返白宮，不但在競選期間開通了TikTok帳號，還以1支影片在短短一週就獲得590萬粉絲的關注及超過1.2億次觀看。初嚐甜頭的川普承諾，若成功當選美國總統，他將永遠不會禁止TikTok。

近日，川普團隊也表示，川普將「兌現」競選期間對TikTok的承諾，但沒有談到是否會讓字節跳動繼續擁有TikTok。知情人士透露，川普上任後，將試圖阻止美國對TikTok的潛在禁令。

美國眾院要求字節跳動撤資TikTok，否則否則就會面臨禁令。（法新社）

川普立場大轉彎 全是「利益同盟」？

英國首相邱吉爾的名言「沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，只有永恆的利益」。這句話用在TikTok和川普的關係上「一語道盡」。

川普在第一次執掌白宮期間，以「國安為由」試圖在美國禁止TikTok（抖音國際版）。之後上任的拜登（Biden）政府，也出手對TikTok採取行動，先是禁止美國政府機構禁止使用，緊接著要求TikTok母公司字節跳動剝離所持有的TikTok股份，否則就得關閉TikTok美國平台。

TikTok在美國的存亡關鍵日是2025年1月19日，這天也是川普重返白宮就職的前一日。

在這場美國生存危機中，TikTok在美國政府中幾乎沒有朋友，但後來情況出現反轉，「朋友們」陸續出現，當時共和黨的參議員蘭德·保羅（Rand Paul）阻止了黨內同僚想要快速通過一項禁止下載TikTok應用的法案企圖。

另外，至少還有五名共和黨員也獲得了右翼組織「成長俱樂部」（Club for Growth）的資金支持，亞斯則是這個組織的有力捐贈人之一。

若TikTok被實施美國禁令，母公司字節跳動上市之路恐蒙塵。 （路透資料照）

TikTok在美國年營收達200億美元

近日市場傳出，字節跳動2024年上半年營收成長超過35%、達到730億美元，在中國市場不但遙遙領先，在國際市場的收入成長超過60%、達170億美元。據了解，TikTok在國際市場逐步逼近了美國競爭對手Meta，關鍵就是「廣告收入」。

儘管TikTok面臨美國等地的禁令限制，2024上半年下載量仍達4.8億次，是有史以來第二高的下載量。隨著TikTok使用者基數不斷擴大，且用戶活躍度提升，業務和廣告等市場也是快速增長。

字節跳動是TikTok的母公司，是目前全球未上市獨角獸之王。截至2023年12月，字節跳動估值約為2680億美元，與馬斯克的SpaceX估值約1750億美元相比，字節跳動大幅領先。

曾有市場估計，到2023年TikTok在美國的營收將達到160億美元至200億美元間，佔母公司總營收約16%。因此，倘若TikTok真的在美國被禁了，恐讓母公司字節跳動的上市之路蒙塵，IPO估值也嚴重受損。

TikTok影響力驚人，全球近20個國家禁止公部門使用，部分禁止人民使用。（路透）

影響力驚人 全球近20個國家和地區封鎖

截至2024年4月，TikTok在全球活躍用戶數高達15.82億。根據皮尤研究中心（Pew Research Center）的數據，約有1.7億美國人每天至少花一小時刷TikTok，已佔美國三分之一的人口，當中六成為青少年。

美國使用TikTok人口中，超過四成透過TikTok獲取新聞來源，影響力相當驚人。

有鑑於TikTok在美國發展如日中天，拜登政府以國安為由，下令禁止「公部門」設備上使用TikTok，隨後多國跟進，包括歐盟和台灣及加拿大、澳洲、紐西蘭等官方機構也推出類似措施。

前一陣子，美國國會打算進一步推進TikTok禁令至一般民眾，但引起美國民眾反對聲浪。近日，加拿大聯邦政府以國家安全為由，下令TikTok關閉加拿大境內業務，但當地用戶仍可使用。

而禁止「人民」使用TikTok的國家，則有阿富汗、印度、尼泊爾、巴基斯坦、索馬利亞，至於中國在2020年推出港版《國安法》後，TikTok在香港的運營也停止了。澳洲政府宣布，將草擬法規禁止16歲以下孩童使用TikTok。

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