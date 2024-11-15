土城產業園區都更又一案完工 進駐鴻海關係企業等提供500個就業機會

市府都市更新處表示，市府在土城產業園區力推多元化都更政策，日前又有都更後的新廠房舉行開幕酒會。（新北市都更處提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市土城區交通便捷，市府都市更新處表示，市府在土城產業園區力推多元化都更政策，日前又有都更後的新廠房舉行開幕酒會，此案興建1棟地上11層、地下3層共38戶現代化廠房及智慧廠辦，引進高科技作業廠房及智慧廠辦，將進駐鴻海關係企業鴻騰精密科技及新興電商等，創造500個就業機會。

都更處表示，土城區是新北市產業發展重鎮，土城產業園區都更案計16案，申請基地面積共計約13.66公頃，更新後提供共計約25萬1192坪總樓地板面積產業空間，其中施工中6案、已完工3案，包括勝仁針織、全美綠能、中華工程AI智慧園區、華南金資產公司、花王印刷企業等案，帶動產業升級轉型。

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都更處指出，日前舉行開幕的都更案基地面積約2797平方公尺，更新前為1棟地上3層汽車零件生產及組裝的工業廠房，公共設施及活動空間不足，為符合產業升級及現代化發展需求，以都市更新方式興建1棟地上11層、地下3層建物，位置鄰近捷運板南線頂埔站及三鶯線，吸引中小型科技產業及企業進駐使用；為兼顧行人安全，周邊退縮4至6米人行步道，並增加植栽綠美化。

新北市工商發展投資策進會總幹事謝政達補充，台商產業回流投資，高科技廠辦需求與日俱增，市府在土城產業園區力推多元化都更政策，協助園區轉型，日前開幕的這一案，創造500個就業機會。

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