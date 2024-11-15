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外國人才10年跑掉40％！北京要成國際創新中心如癡人說夢

2024/11/15 12:41

中國領導人習近平宣示要在2025年將北京打造成國際創新中心，距離這個目標的最後期限僅剩1年，但長期在北京生活和工作的外國人比10年前減少了40%。（美聯社）中國領導人習近平宣示要在2025年將北京打造成國際創新中心，距離這個目標的最後期限僅剩1年，但長期在北京生活和工作的外國人比10年前減少了40%。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國領導人習近平2014年2月在北京考察工作時，宣示要在2025年將北京打造成國際創新中心。根據香港《南華早報》報導，距離這個目標的最後期限僅剩1年時間，但長期在北京生活和工作的外國人比10年前減少了40%，要成為國際創新中心恐癡人說夢。

　《南華早報》報導，距離北京成為國際創新中心的最後期限僅剩1年時間，但長期在北京生活和工作的外國人僅2萬2000人，與10年前3萬7000人相比，大減逾40%。

　由北京國際人才交流協會（BITEA）編輯，並於10月底在發布的1份評估報告指出，2014年前在北京工作的外國人已達到3萬7000人，但近年來在北京長期工作的外國人越來越少，只佔北京勞動力的0.2%和總人口的0.1%。而在日本首都東京長期工作的外國人，佔其人口比例超過2%，是北京的20倍。

　報告指出，不僅在北京長期工作的外國人大幅減少，在北京長期工作的外國人結構也發生巨大變化，美國人和歐洲人的比例從2019 年的16%降至12%；而非洲人佔外國勞動力的比例從2014年前的低於歐美佔比，大幅增至31%；俄羅斯人和東歐居民的比例也有所上升，從2019 年的11% 上升到16%。

　報告說，2014 年在北京從事長期工作的3萬7000 名外國人，主要來自美國、日本、南韓、德國和澳洲。《中國新聞社》當時報導，他們受僱於1萬1000 多家公司和機構，從跨國公司到合資企業和國內公司，且大多數人從事IT、教育、諮詢和技術研究工作。

　《南華早報》報導，北京要成為國際創新中心，北京必須有更多的外資企業、機構和在北京工作的外國人。去年5 月，北京市推出了2025 年將北京打造成技術創新中心的計畫，該計畫涉及建立研究中心、科技大學和科技公司。

　但根據BITEA 的報告，2萬2000名外籍人士中，僅13%或約3500人從事科學研究和工程師職位；30%或約8100人從事行政或教學工作，報告沒有說明其餘外國人在北京被雇用從事哪些工作。

　為了吸引人才，中國於2004 年推出了永久居留計劃，但到2018 年，僅發放了1萬2000 張綠卡，平均每年僅發放857張；同一時間，美國每年對外發放120萬張綠卡，外加150萬張工作簽證。

　值得注意的是，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情結束後，也有大量外籍人士從中國撤離，但具體有多少人離開和返回，缺乏官方的統計數字。

　但根據expat網站引用聯合國的數據，光是2022 年就有超過31萬名外國人離開中國。到了2023 年10 月，這項數據創下歷史新高。離開的外籍人士包括程式設計師、工程師、銀行家和公司董事，他們中的許多人已經轉向新加坡、日本、澳洲、加拿大、德國和挪威等國家。

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