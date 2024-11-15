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APEC場邊爭取CPTPP入會支持 楊珍妮籲勿以政治因素考量

2024/11/15 12:03

秘魯APEC峰會今天舉辦雙部長年會，我國由經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、國發會主委劉鏡清出席。（APEC台灣媒體團提供）秘魯APEC峰會今天舉辦雙部長年會，我國由經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、國發會主委劉鏡清出席。（APEC台灣媒體團提供）

〔特派記者徐子苓／利馬14日報導〕秘魯APEC峰會今天舉辦雙部長年會，我國由經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、國發會主委劉鏡清出席。楊珍妮在會後記者會表示，台灣透過APEC場邊爭取CPTPP成員國支持台灣加入，已見過「絕大部分」的CPTPP成員，並呼籲採納「奧克蘭原則」，而非考量政治因素。

「奧克蘭原則」是去年在紐西蘭擔任CPTPP輪值主席國期間議定，規範新入會案的審議3大原則為：申請加入的新經濟體必須有意願、有能力符合CPTPP的高標準；歷來遵循貿易規範與承諾的紀錄良好；以及取得CPTPP既有成員共識。

楊珍妮表示，我國向CPTPP成員說明，台灣半導體產業佔全球供應鏈關鍵地位，可幫助打造CPTPP產業生態系，提升CPTPP供應鏈韌性，請CPTPP成員支持我國加入CPTPP，也呼籲他們不應該用政治因素來考量入會申請。

楊珍妮也向CPTPP成員表達，在加入CPTPP過程中，盼深化全面經貿關係，建立雙邊的經貿制度性架構，共同因應數位轉型、氣候變遷等各種挑戰。

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