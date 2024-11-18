LTN經濟通》川普還未上台 就先撼動美國貨幣制度？

在川普重返白宮後，聯準會恐怕會在未來4年，面臨獨立性保衛戰。（路透）

聯準會理事任期長達14年 以保獨立性

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）11月7日結束為期2天的貨幣政策會議，會後宣佈降息1碼（0.25個百分點），但外界更好奇的是，美國總統當選人川普（Donald Trump）與聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的恩怨情仇，記者對於川普2.0時代一系列政策，恐影響聯準會獨立性的可能性，幾乎蓋過了當天降息的決定，就連美國富豪馬斯克（Elon Musk）也表態，支持川普干預聯準會政策，聯準會恐怕會在未來4年，面臨獨立性保衛戰。

聯準會是美國的中央銀行體系「 美國聯邦準備制度」（Federal Reserve System）的主要管理機關，負責監管美國12個聯邦準備銀行，幫助推行貨幣政策，主要是憲法授與的「印製貨幣」和「調節貨幣價值」權限。

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聯準會理事由美國總統任命，任期長達14年之久，不得連任；聯準會主席和副主席，則是由美國總統從理事中任命，任期4年可連任，無論是理事還是主席、副主席，都需要獲得美國聯邦參議院批准，才可上任，而如此長的任期是為了提高官員們的獨立性，不受政治壓力影響。以鮑爾來說，他的聯準會主席任期將在2026年5月到期，聯準會理事任期將於2028年1月到期。

鮑爾的聯準會主席任期將在2026年5月到期，他指出，總統開除任何一位聯準會理事或主席都是於法不符的。（法新社）

馬斯克表態支持川普 干預聯準會政策

有鑑於川普在第一任期時，常因政策上的意見不同，出言威脅要開除鮑爾，因此在7日的記者會上，鮑爾就被問到，若川普要求的話，他是否會辭職？鮑爾直截了當說：「不會」。鮑爾強調，總統開除任何一位聯準會理事或主席都是於法不符的。

過了幾天，馬斯克表態支持川普干預聯準會政策，他轉發美國猶他州共和黨參議員麥克李（Mike Li）的文章，貼出同意的「100」表情符號。麥克李稱：「美國行政部門應該在總統的指導下，這就是憲法的設計方式，而聯準會是我們在這方面偏離憲法的眾多例子之一，也是我們應該結束聯準會（End The Fed）的另一個原因。」

《彭博》報導指出，根據美國《聯邦準備法》（Federal Reserve Act），美國總統無法輕易地開除聯準會主席。因為《聯邦準備法》規定，包含聯準會主席在內的聯準會理事，總統必須「依據理由」才能開除，這項條款通常會解讀為總統必須證明聯準會理事「效率不彰、怠忽職務或瀆職」。

再來，雖然美國總統可以任命聯準會理事和主席、副主席，但有2道保護措施加固了聯準會的獨立性質，包含「任期制」以及「必須經由聯邦參議院批准」。聯準會理事任期長達14年，但美國總統任期僅4年，這使得他們更不會受政治因素干擾，而聯邦參議院批准，則代表美國總統無法單方面任命人選。

作為川普（左）的最大支持者之一，馬斯克（右）表態支持川普干預聯準會。（路透）

前總統詹森、尼克森 也曾干預聯準會決策

聯準會前法務長阿爾瓦雷茲（Scott Alvarez）曾指出，聯準會理事的職務受到法律保障，因為除非有理由，否則總統無法開除聯準會理事，包括主席，這點很明白。而開除的理由可以是瀆職、犯罪或其他不良行為，但不會是政策上的歧異。

美國國會1977年修法後，要求聯準會理事和聯準會主席和副主席，都得經由聯邦參議院批准，阿爾瓦雷茲認為，法院可能會據此，解讀為美國總統不僅無法「單方面任命」聯準會主席，也無法「單方面開除」聯準會主席。

從歷史上來看，聯準會獨立性多次受到挑戰，一些美國總統曾試圖通過公開和私下施加壓力來影響聯準會，如1965年詹森（Lyndon Johnson）總統將時任聯準會主席馬丁（William McChesney Martin Jr.）叫到德州的牧場斥責，批評他不該提高借貸成本；1970年代，尼克森總統對時任聯準會主席的伯恩斯 （Arthur Burns）施壓，要求其放鬆貨幣政策以提振經濟，這導致聯準會在當時並沒有採取有力措施來對抗通膨，最終使美國陷入「滯漲」狀態，直到伯恩斯的繼任者沃克（Paul Volcker）大幅升息，才化解了這狀況。

但值得注意的是，川普2024年7月選戰期間，接受《彭博商業週刊》 （Bloomberg Businessweek）專訪時明確表示，將讓鮑爾完成他的任期，不會再次任命聯準會主席，「我會讓他繼續擔任這個職務直到任期結束，特別是如果我認為他做的是正確的事。」不過如今川普確定重返白宮，是否會繼續保持住聯準會的獨立性，外界都在看。

從歷史上來看，聯準會獨立性多次受到挑戰，一些美國總統曾試圖通過公開和私下施加壓力來影響聯準會。（路透）

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