電費、工資增加 生達明年獲利成長挑戰大

生達昨舉行法說會，預期明年營收仍可成長。圖右一為生達董事長范滋庭。（圖:擷取自生達官網）

〔記者陳永吉／台北報導〕南部藥廠生達（1720）昨召開法說會，生達董事長范滋庭表示，生達營收已連續多年成長，明年應該也可延續此一態勢，不過在電費、工資等成本增加下，明年獲利成長幅度要挑戰營收成長幅度有一定難度。

不過生達持續在海外市場布局傳出好消息，在日本市場已有細支氣管炎、消炎止痛兩項產品穩定出貨，另外今年有簽約的CDMO合作案也有兩項，包括肺動脈高壓、ADHD（注意力不足過動症）等藥品，由生達負責研發生產，日本客戶在當地銷售，藥品上市後會有階段里程碑金。

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至於東南亞市場生達目前持有藥證已超過百張，一年貢獻營收3億元，由於東南亞經濟成長前景佳，生達也將強化佈局，今年成立菲律賓行銷團隊，越南也成立子公司。

但國內市場展望，范滋庭則較保守，主要是健保年年砍藥價，且因疫情影響的藥品缺貨情況已逐漸舒緩，生達的藥品管理紅利逐漸褪去，因此生達明年國內市場成長也將趨緩，不過若前兩家取證學名藥的健保核價比照原廠的政策可拍板，明年生達上市的兩項糖尿病藥將可受惠。

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