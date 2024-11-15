兆豐金旗下投信、證券等子公司 跟進暫停非實名制社群平台廣告

兆豐證券、期貨及兆豐國際投顧 跟進暫停非實名制社群平台廣告（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金控旗下兆豐投信、兆豐證券及兆豐期貨、兆豐國際投顧等子公司，今（15）日宣布，均暫停投放非實名制社群平台廣告，即日起不在包括Google、FB、LINE、YouTube等非實名制登錄之社群網站平台或帳號付費投放廣告。

兆豐金控董事長董瑞斌董事長上周開出第一槍，宣布為積極反詐，至2025年底，暫停於未實施實名制刊登廣告的社群平台投放廣告，至今已獲得全體公股金融業者、上海商銀、永豐金控等民營金融業者跟進。

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兆豐證券董事長陳佩君指出，兆豐證券、期貨及投顧已調整廣告投放策略，公司在這些社群平台的官方帳號仍會繼續經營，但不再付費進行推播或投放廣告，一起串聯社會力量共同抵禦氾濫的詐騙廣告，支持政府打詐政策。

兆豐投信也表示，將秉持兆豐金控的企業理念，持續推廣金融教育宣導理念，提供民眾防範金融詐騙之道，希望透過各類宣導講座種下善意的知識種子，讓風險意識逐步建立。

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