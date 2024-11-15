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美中貿易戰一觸即發！彭博盤點中國5項報復措施 恐破壞全球市場

2024/11/15 11:26

美中新貿易戰一觸即發，《彭博》盤點中國可能採取的5項報復措施。（路透資料照）美中新貿易戰一觸即發，《彭博》盤點中國可能採取的5項報復措施。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）即將在明年重返白宮，各界預期華府與北京將再次爆發貿易戰，《彭博》盤點中國可能採取的5項報復措施，其中包括可能對全球商業、金融造成嚴重破壞的工具。

川普近日陸續公佈新政府內閣名單，其中包括多名對中鷹派人士，並威脅將對中國產品徵收60％的關稅，預計將嚴重削弱兩國之間的貿易。而中國現在面臨的困境是，對美國的巨額貿易順差代表著任何直接反制措施的效果可能有限。

不過，中國已表現出願意採取一些不對等措施，來應對川普和拜登政府的關稅及貿易限制。如果川普的威脅確實成為政策，北京可能不得不進一步動用軍火庫，冒著可能會引發更難以制止衝突的風險。

中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文表示，簡單的貿易戰和對等反制措施並不能充分解決未來中美之間的分歧。北京方面可以採取的替代方案，並不一定能使中國本身逃過影響，這對於已經因長期房地產危機陷入困境的經濟來說，是一個令人擔憂的問題。

《彭博》點出，中國最具破壞性的行動可能是拋售全部或是大部份的美國公債，目前中國持有的美債價值約7340億美元（約新台幣23.9兆元），這可能會對美債殖利率帶來壓力，並對全球金融市場造成破壞。

自2017年以來，中國已將直接持有的美債砍了3分之1以上，隨著俄羅斯入侵烏克蘭之後，西方國家凍結莫斯科部份外匯存底後，投資多元化的目標代表北京可能會持續拋售。部份的下跌也可能反映出中國將上市保管人轉移到比利時，而不是直接持有債券。

在這次美國大選後，接受《彭博》彭博調查的經濟學家當中，有超過半數的受訪者認為，北京可能會壓低人民幣匯率，藉此因應川普的潛在關稅。

人民幣貶值將使中國出口更具競爭力，並有助於抵消潛在關稅等部份影響。摩根士丹利（Morgan Stanley）首席中國經濟學家邢自強（Robin Xing）等經濟學家分析稱，在2018年和2019年的美中首次貿易爭端中，人民幣兌美元貶了11.5％，抵銷了約3分之2的關稅上漲。

《彭博》預估，北京可能再次採取措施限制關鍵礦物供應，去年夏天，中國對鎵和鍺實施出口限制，這2種金屬對半導體、電信和電動車等產業來說相當重要。幾個月後，隨著美國收緊規範，阻止先進晶片進入中國，北京加強了對石墨的出口限制，相關行動仍在持續當中，銻則是最新被添加到清單的礦物。

因這些關鍵礦物的出口限制，相關商品的供應由中國主導，可能會切斷美國製造先進技術所需材料的供應。而中國是大約20種關鍵原物料的主要生產商，北京有相當豐富的清單可以選擇。

自最初的貿易戰以來，中國頒布了《不可靠實體清單》、《反外國制裁法》等新法，針對北京認為「損害中國發展的公司或個人」。對於蘋果（Apple）、特斯拉（Tesla）或微軟（Microsoft）這些仰賴中國貢獻數百億美元收入的公司來說，扣押資產或阻止商業交易的前景將會是個問題。

中國去年對美國最大記憶體晶片製造商美光（Micron）的進口產品進行網路安全審查，為兩國之間的科技競爭開闢了新戰線，恐出現愈來愈多企業成為兩國政府不同政策的瞄準目標。

另外，中國已經在向美國的傳統盟友示好，盼能減輕與最大貿易夥伴關係惡化的影響。從宣佈與日本重新開始，到緩和與印度的關係，中國官員一直在尋求減少外交摩擦。

BCA Research首席地緣政治策略師格特肯（Matt Gertken）表示，北京在下一階段貿易戰中，可以採取的最有效戰略之一是「在歐亞大陸結成聯盟」，並進行商業外交，以說服美國盟友和伙伴，華府的政策魯莽，有害和平與商業繁榮。格特肯補充，中國加強與俄羅斯的關係，以及對德國、日本和澳洲的示好，表明這種情況已經發生。

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