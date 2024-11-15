富邦蔡明忠今獲台大名譽法學博士 感念父親蔡萬才

富邦集團董事長蔡明忠今日獲台灣大學頒發名譽法學博士學位。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦集團董事長蔡明忠今日獲台灣大學頒發名譽法學博士學位。蔡明忠和父親蔡萬才、弟弟蔡明興都曾獲台大傑出校友，他表示，如果父親還沒有辭世，應更有資格獲頒名譽法學博士學位；他也感謝父親在經營事業、回饋社會都建立典範，讓他可以追隨。

台灣大學以「蔡明忠董事長長期深耕金融產業，跨領域的整合經營，建立全球品牌，引領臺灣產業創新及永續發展，回饋社會不遺餘力，投身公益慈善及教育文化，積極培育人才，為企業家典範，貢獻卓越，實為楷模」而授予名譽法學博士學位。

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台大校長陳文章致詞時表示，富邦集團版圖橫跨金融、電信、電商。在金融產業方面，蔡明忠帶領富邦從小型產險公司發展成為台灣資產規模第二大、市值第一大的金控公司，打造亞洲區域金融集團，並成功寫下台灣金融史上首宗「金金併」歷史里程碑；在電信領域持續創新，領導台灣大哥大成為台灣第一家新世代科技電信公司，朝國際級科技電信集團邁進；在電商領域則帶領momo高速成長，打造台灣電商數位生活圈。

同時，蔡明忠也曾發起台灣高鐵建設，富邦集團為高鐵五大原始股東之一，對於台灣交通建設發展貢獻卓著。蔡明忠承襲父親公益精神，以商業實踐發揮影響力，推動社會正向發展，公益永續的倡議更為台灣創造了美好價值。

蔡明忠致詞時表示，能獲母校台灣大學的名譽博士學位是至高無上的榮耀，感謝母校厚愛。

蔡明忠表示，父親和他及弟弟三人都有幸曾獲台大傑出校友，如果父親還沒有辭世，應更有資格獲頒名譽法學博士學位。蔡明忠也認為，不論是經營事業與回饋社會，父親都建立了最好的典範讓他追隨。

蔡明忠也指出，在台大法律系所打下的學識基礎，對自己經營事業有很大的助益。金融、電信都是高度規管的行業，除恪遵法令、力行公司治理之外；如何能使法律變得不只是框架，而能具有創造力，好的經營策略，就是法律與商業結合的藝術。

蔡明忠也從三個面向鼓勵年輕世代，他認為，大學生下一步是要踏入社會，第一是如何誠實面對自己，如果無法對自己誠實，看不到自己缺點，也無法前進、成長，常常跟自己對話，會更知道在複雜的世界裡如何自處；第二是如何面對他人，不外乎要做到包容及愛心；最後擴散到人群，想想對社會和地球能做些什麼，面對氣候變遷，要如何從自己的一小步出發，貫徹永續思維。期勉大家成為一位地球人，更能成就自己的精彩人生。

蔡明忠擁有台灣大學法律學士學位和美國喬治城大學法律碩士學位，以及東海大學名譽管理博士、天主教輔仁大學名譽法學博士。

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