LTN經濟通》台灣市場誘人 外商、中企都來蹭

電商市場繁榮，吸引不少國內外業者相繼加入，電商大戰正式在台開打。（資料照）

台灣電商市場規模 2029年將近4000億

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕疫情大流行期間實體店面消費受到影響，網購交易大幅攀升，使得各大業者更注重網路行銷，電子商務在這段期間蓬勃發展，由於電商市場繁榮，吸引不少國內外業者相繼加入，包括中國淘寶、南韓酷澎（Coupang）都積極切入台灣市場，本土零售巨頭統一（1216）也接連入股Yahoo電商、PChome網家（8044），電商大戰正式在台開打。

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根據經濟部統計處資料顯示，2019年，台灣零售業網路銷售金額為3356億元，疫情大流行後，2020年，網路銷售額衝上4393億元，年增30.91％，網路銷售佔比來到11.11％；2021年零售業網路銷售額5557億元，年增26.5％，網路銷售佔比則達13.51％。

疫情解封後，部份消費者回流至實體通路，2022年，銷售額6203億元，網路銷售成長維持在11.62％，顯示線上零售仍是重要的購物管道，消費者逐漸養成網路購物習慣，預計電商產業成長趨勢將持續。

根據全球市場分析機構Statista預估，台灣電商市場規模今年將達84.1億美元（約新台幣2744.1億元），到2029年，市場規模將達122.4億美元（約新台幣3993.9億元），年複合成長率為7.79％，用戶數量預計達690萬人。

統一（1216）在今年10月參與網家（8044）私募案，取得網家3成股權、2席董事，成為第1大法人股東。（資料照）

統一參戰 接連入股Yahoo與網家

統一在今年10月參與網家私募案，認購逾6萬張普通股，金額預估將近20億元，取得網家3成股權、2席董事，成為第1大法人股東，將待12月中下旬股臨會通過後，將正式入主網家。

網家現任總經理張瑜珊表示，可望藉此充盈中長期營運資金，強化線上、線下佈局，包含強化服務與品類齊全度，維持供應商關係、拓展大數據商機等；統一則表示，公司看好未來電子商務發展態勢，將持續進行相關投資，本次認購PChome私募普通股即是如此考量。統一集團未來將持續伺機投資相關產業，迎接數位經濟時代來臨。

事實上，統一在9月才宣佈，與Yahoo完成Yahoo台灣電子商務業務的電商合資公司，統一持有合資公司8成股份。統一集團董事長羅智先曾稱，著眼民生必需產業，數位經濟的興起是統一必須花時間去研究，聚焦數位經濟，擴大投資Yahoo台灣，藉此提升解台灣電商領域，才能打造全通路「生活品牌」，為消費者提供更及時、更便利、更實惠的全方位消費體驗。

時隔不到2個月的時間，統一擴大投資Yahoo又入主網家，由此可以看到統一集團在電商佈局方面正加緊馬力。業界人士指出，統一集團積極以投資換取時間與空間，搶當台灣電商霸主雄心不言可喻，入主網家正是拿下電商部署的一塊重要拼圖。

酷澎進軍台灣2年，成長率驚人。（彭博資料照）

美商酷澎 來台成長迅速

亞洲電商巨頭、有「南韓亞馬遜」之稱的酷澎進軍台灣2年，根據最新財報顯示，美商酷澎延續今年以來的強勁成長動能，營收、獲利和活躍用戶數皆出現明顯的成長，Q3淨營收達79億美元（約新台幣2577.7億元）、年增27％，毛利率則升至28.8％。

酷澎在今年8月發佈Q2財報時，執行長金範錫（Bom Kim）就曾點名台灣，稱台灣所在的「開發中事業（Developing offerings）」今年Q2成長率驚人，高達472％。金範錫也揭露，南韓廠商供應到台灣市場的商品，總銷售量Q2翻了3倍。在銷售快速成長下，透過酷澎進入台灣市場的賣家也逐漸增加，去年達到1.2萬。

根據分析，酷澎之所以會瞄準台灣市場，是因為台灣與南韓有許多共同點。台灣人口密度高於南韓，其中35％的總人口集中在首都圈，從電商的角度來看，人口密度高，就能以相對低的基礎設施投資成本，快速實現一定規模的經濟，且台灣經濟實力與南韓相當，南韓央行（BOK）數據顯示，去年台灣人均國民所得（GNI）3萬3299美元（約新台幣108萬6712元），與南韓的3萬3745美元（約新台幣110萬1268元）相去不遠，另外，台灣網路普及率高達93％，是讓電商滲透率可以快速提升的結構。

金範錫在Q3的財報會議上表示，雖然台灣市場仍處於早期階段，但利用公司在南韓多年累積的經驗，台灣市場可以比南韓本土更快的創造營運效益。金範錫也提到，為了擴大台灣客戶的選擇，酷澎持續擴大與在地品牌合作，透過擴大供應實現大幅成長。

中國電商淘寶近來再度強勢攻台，先後推出免運，並強化物流與支付佈局。（資料照）

淘寶捲土重來 啟動20億跨境補貼計劃

中國電商淘寶近來再度強勢攻台，先後推出免運，並強化物流與支付佈局，淘寶天貓台灣事業部總經理劉慧娟日前受訪時表示，再經過4年的生態系佈局後，今年將會是淘寶天貓台灣的「收割期」，而雙十一購物節則是第一個觀察指標。

今年雙十一檔期，淘寶在台啟動高達20億元的史上最大跨境補貼計劃，打出全站免運的促銷優惠，市場和同業都面臨極大壓力。儘管淘寶未揭露台灣市場營收，但阿里巴巴亞洲中心公關副總監梁世均指出，跟新加坡、馬來西亞、香港、澳門等東南亞市場相比，台灣的客單價是最高的，都超過新台幣2000元。

劉慧娟則提到，相較於其他東南亞國家，台灣在金流、物流方面限制更嚴格，其他地方沒有那麼多限制，相對的可突破的空間就不多，阿里巴巴集團的菜鳥、螞蟻集團都可以切入；在台灣，因為中資的關係，物流和金流都是紅線，但是只要突破限制之後，就會帶來值得期待的高成長。

淘寶利用免運補助等誘因，吸引台灣消費者大量購買中國廉價產品，引發不少疑慮。（資料照）

台灣電商進不去中國 立委指是不對稱貿易

不過，再度闖台的淘寶也引發不少疑慮，淘寶利用免運補助等誘因，吸引台灣消費者大量購買中國廉價產品，而這些優惠背後卻暗藏「養、套、殺」的策略，逐步操控台灣的商品定價權，破壞市場秩序與經濟環境。

2015年，阿里巴巴集團的香港淘寶網台灣分公司，以港商身份在台設立分公司，被當時的投審會（現為投審司）處以24.8萬元罰鍰，要求限期內撤資；同年，阿里巴巴台灣分公司以新加坡商的身份在台設立分公司，試圖隱匿中資背景，被處12萬元罰鍰，要求限期內撤資或轉讓。

2020年，英商克雷達投資台灣分公司經營的淘寶台灣，因阿里巴巴具控制能力，仍被認定為中資，罰41萬元，要求限期撤資或改正。被主管機關3度認定違法要求撤資的淘寶，如今再度捲土重來，對於台灣本土產業、中小店家、個資安全以及國家安全等皆帶來龐大衝擊。

民進黨立委林楚茵分析淘寶的「養、套、殺」策略，「養」是廉價商品和補助吸引消費者；「套」則是套出消費模式後讓消費者對平台產生依賴，也套出消費者個資讓個人信用外洩及國安都受到威脅；「殺」的階段則是藉由壟斷市場操控價格、排擠台灣商家，讓台灣消費者和商家都付出更高的成本。

林楚茵表示，中國不對稱貿易時時存在，台灣電商進不去中國，但是中國電商卻利用台灣的網路自由入侵台灣。美國、歐盟都已逐步加強對中國低價電商的關稅規範、提案對來自中國的包裹加強檢查。她強調，淘寶入侵不只是經濟問題，也是國安問題，要求行政單位應跨部會對中國擾亂市場秩序提出因應之道。

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