焦點股》鴻海：AI伺服器壓抑毛利率 外資喊趁弱買進

鴻海因AI伺服器壓抑毛利率，外資喊買，目標價270元（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕鴻海（2317）昨日召開法說會，鴻海董事長劉揚偉對未來展望釋出正面樂觀訊息，最新GB200 AI伺服器明年首季放量，但法人聚焦在毛利率恐因高價AI伺服器比重拉高而壓抑，美系外資出具最新報告指出，鴻海第3季毛利率因AI伺服器比重提高而不如預期，但營益率表現仍不錯，將趁著股價走弱時站在買方，目標價維持270元。

今日鴻海股價表現相對大盤弱勢，早盤龐大賣壓湧出，股價由紅翻黑，持續失守月線，截至9:32分左右，鴻海股價下跌0.47%，暫報210.5元。

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美系外資指出，B200/300機櫃出貨將成為主要營收動力，並可能使雲端網路營收與其消費電子營收相近，電動車製造繼續取得進展，以在未來幾個月贏得新的傳統品牌客戶。因此，預估鴻海明年營收年增23%至8.3兆元，毛利率可能會因為AI伺服器機櫃組合的增加而被攤薄，但鴻海管理階層也預期營運槓桿效益將會來臨，這已在今年第2季與第3季獲得證明。

美系外資分析，鴻海近期股價因毛利率低於預期而小幅走低，但考量到明年首季GB200大量出貨，將趁股價弱勢時站在買方。

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