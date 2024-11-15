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台股收盤》台積電虎頭蛇尾 指數震盪250點收漲27點

2024/11/15 14:01

台積電虎頭蛇尾，指數震盪250點收漲27點（資料照）台積電虎頭蛇尾，指數震盪250點收漲27點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數受鮑爾暗示不降息，週四全面收黑，不過，台積電ADR逆揚099%，受此激勵，台股今在台積電（2330）開盤漲5元，指數開盤漲51.73點，以22767.11點開出，在台積電領電子股上攻，金融與傳產也反彈下，指數一度觸及22940點，漲225點，不過，盤中台積電一度從上漲10元，翻黑跌5元，加上AI股翻車，指數急殺翻黑小跌，盤中震盪250點，所幸在電金傳3大族群皆見買盤承接，指數很快回到平盤上，且漲逾百點，然尾盤在台積電拉回以平盤作收，終場指數小漲27.39點，收22742.77點，成交量4079億元。

前10大成交額跌多漲少，台積電以平盤1035元作收，成交額359.25億元，排名第1；廣達跌17.5元，收297元，成交額224.82億元，排名第2；鴻準漲4.6元，收96.6元，成交額207.86億元，排名第3；鴻海跌4.5元，成交額206.69億元，排名第4；神達跌1.4元，收68.4元，成交額147.4億元，排名第5。

奇鋐跌37元，收648元，成交額101.85億元，排名第6；長榮漲7.5元，收227.5元，成交額101.28億元，排名第7；金寶漲2.4元，收29.1元，成交額71.87億元，排名第8；聯鈞跌9.5元，收230元，成交額66.87億元，排名第9；鈊象跌59元，收971元，成交額65.86億元，排名第10。

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