張忠謀自曝當台積電董事長欲罷不能 （資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電創辦人張忠謀親手撰寫的自傳下冊自序今曝光，他指出，台積電是他「一生最重要也最成功的工作」，佔自傳達三分之二比重，他慶幸從1985年來台赴了「與命運的約會」，這約會讓他創造了台積電，做了31年董事長，張忠謀自曝「董事長工作也愈做愈愉快，後來簡直欲罷不能」，一直做到87歲才退休，自傳下冊也就延遲寫了。他也謙稱台積電的成功，是由許多（約 16萬人）前前後後同仁的貢獻所造成的，他對他們致敬。

相隔26年，張忠謀自傳下冊即將重磅推出，「天下文化」今（15）日啟動預購，也首度曝光張忠謀自序。「天下文化」指出，由張忠謀親筆撰寫、獨家授權的自傳上下冊，加起來將近30萬字。93歲的張忠謀以「簡單的文字，真實的感情」闡述生平職涯、家庭婚姻、管理經驗與人生哲學，讀者將能從中看到這位「晶圓教父」如何開創專業晶圓代工獨家模式，將台積電打造為世界級企業，並為台灣紮下半導體基業。

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張忠謀自序全文如下：

「《張忠謀自傳：上冊 1931—1964》在1998年，我67歲時，由天下文化出版。當時打算自台積電退休後就寫「下冊」，也以為自己70幾歲、頂多80歲就會退休，想不到台積電愈做愈成功，我的董事長工作也愈做愈愉快，後來簡直欲罷不能，一直做到87歲才退休，當然也延遲了寫「下冊」。

正如「上冊」一般，「下冊」也全部是我自己寫的。自己寫的原因倒不是要賣弄我的寫作技巧——老實說，我並不覺得我的寫作技巧值得賣弄，而是要真實地表達我的感情。我是美國文豪海明威忠實的信徒，他對年輕作者的勸告是：「簡單的字句，真實的感情。」兩者我都有。

「下冊」的第一篇「德儀篇」占全書三分之一篇幅，敘述我自27歲至52歲黃金年齡的崛起及衰退。德儀時期也是我最為熱情澎湃的年代。德儀讓我「獨上高樓，望盡天涯路」；為此，我無比地感激。但是，它對我的培植也激發了我要登上德儀顛峰的雄心。但是，這雄心是無法實現的；不說別的，只看1970年代美國德克薩斯州的客觀環境，就可斷定我的雄心很難很難實現。但是我的痴心，居然使我「明知不可為」的情況下，還在德儀多滯留了五、六年，後來連婚姻都賠上了。現在回想，那五、六年是多麼絕望的五、六年！

台積電成功後，常常浮現在我心頭的是：假使我在1970年代真的登上德儀的顛峰，我會怎樣？半導體業又會怎樣？我想我會自德儀退休，現在會是德克薩斯州老人（請參考本書第一章）。至於半導體業呢？美國歷史學者及暢銷書《晶片戰爭》作者克里斯．米勒在2023年訪問台灣與我對談時，說台積電恐怕會變成德（儀）積電，如果真的這樣，那可是要影響地緣政治的。

「下冊」的其餘三分之二當然是台積電，我一生最重要也最成功的工作。讀者，尤其台灣讀者，我想相當知道台積電。但是讀者們知道的台積電可能是「一帆風順」的台積電。其實，台積電並非「一帆風順」。我也經歷了不少「酸甜苦辣」。這些，都讓讀者自己去發掘吧。

最後，我必須說明此書是我的自傳，不是台積電歷史。書中表達的觀點，是我的觀點。我非常慶幸在1985年，我自美國來台灣，赴了「與命運的約會」，我也非常慶幸，這約會讓我創造了台積電（請參閱第16章），而且做了31年（包括公司登記後、營業前的一年）董事長。但是台積電的成功，是由許多（約 16萬人）前前後後同仁的貢獻所造成的。我對他們致敬！」

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