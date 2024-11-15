黃金跌至兩個月低點 自川普勝選已重摔逾170美元

週四（14日）黃金價格下跌。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週四（14日）黃金價格因美元強勁上漲而承壓下挫，觸及兩個月低點，外媒也指出，自川普贏得2024總統大選後，黃金已暴跌超過170美元。

現貨黃金下跌0.1%，報每盎司2570.05美元；12月交割的黃金期貨價格下跌0.5%，報每盎司2572.90美元。

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《路透》報導，Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter A. Grant）表示，「最新的通膨數據不會對黃金產生重大直接影響」，他說：「我認為Fed將保留自己的底牌，直到川普政府和新國會定位，且真正嘗試制定競選期間，以及當選後大肆宣揚的政策後。」

儘管數據顯示，降低通膨的進展已經停滯，但勞動力市場狀況緩解，預計仍可鼓勵Fed下個月實施第3輪降息。

目前市場預計，Fed下個月降息25個基點的可能性為76%。

共和黨在11月5日大選中大獲全勝後，川普提議的關稅被視為通膨的潛在驅動因素，可能促使Fed放慢降息步伐，金價因此暴跌超過170美元。

Exinity Group首席市場分析師Han Tan表示，儘管川普的政策可能會推高美國通膨，但市場並不認為黃金是對沖通膨的工具。

投資者正在等待Fed主席鮑爾週五稍晚的演講，以及當日將公布的美國零售銷售數據。

City Index分析師分析師拉茲札達（Fawad Razaqzada）表示：「如果鮑爾避免將潛在的政策轉變與Fed的決定直接連接起來，黃金可能會受益，因為若直接連接，會挫傷美國降息預期。

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