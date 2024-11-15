美國夢碎 ? 美律師 : 川普欲取消「出生公民權」違憲、法律鬥爭將登場

一直以來，許多無證移民或非美國公民盛行到美國旅遊生小孩，為下一代快速取得美國身分。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國候任總統川普曾明確表示，重返白宮後將強力打擊非法移民、上任後第一天就簽署行政命令終止「出生公民權」，恐將打擊前往美國的無證移民「美國夢」。對此，美國律師指出，川普這項行政命令與美國憲法發生衝突，若真執行恐將引發一場法律鬥爭。

《NBC》先前報導，去年5月川普在競選影片指出，「美國是世界上僅有的幾個國家之一，規定即使父母都不是公民，甚至不是在美國合法居留，他們未來出生的孩子在父母闖入美國土地的那刻，就自動成為美國公民」。

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但加州大學戴維斯分校法學教授凱文‧約翰遜（Kevin R. Johnson）認為，大多數移民來到美國並不是為了生下美國公民子女，而是為了工作並參與勞動市場，還有些人是為了逃離戰爭和迫害，或是與家人團聚。

而這些都不符合川普對於「定錨嬰兒」的擔憂，也就是無證移民為了公民身分來美生子。

約翰遜強調，美國憲法第十四修正案明確規定授予在美國領土出生的人公民權，任何旨在終止出生公民權的政策都是違憲的。

美國公民自由聯盟律師奧馬爾·賈德瓦特說，這場「訴訟是肯定的」。

移民研究中心執行董事馬克·克里科里安（Mark Krikorian）表示，如果川普實施該法案，最高法院很可能會做出不利於他的決定。一旦川普輸掉了這場官司，那麼下一步就很明確了，需要努力啟動修改憲法的艱難進程。

移民研究中心表示，美國每年可能有多達40萬名「無證父母」出生的兒童，以及每年因生育旅遊而出生的數千名兒童。

移民權利組織美國移民委員會表示，他們沒有確切的數字，但估計目前有370萬在美國出生的兒童，他們至少有一位父母無證，這一數字來自美國人口普查數據。

對於川普恐取消「出生公民權」，中國網友表示，走美國合法移民的整個流程比非法移民還要難，正常管道進不了。

另有網友說，「未來在美國出生就能輕鬆獲得美國身份的機會，再也不會有了」、「慘了，這將是無證移民的惡夢」。其他網友表示，「沒想到第一個受傷害的不是烏克蘭，而是美國月子中心」。

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