晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

「這個港口是怪物」！美媒爆秘魯錢凱港害慘當地居民 慘況曝光...

2024/11/15 12:01

中國大舉資助秘魯興建錢凱港，但當地居民更抱怨這個中資港口是來「搞垮他們」。（示意圖，美聯社）中國大舉資助秘魯興建錢凱港，但當地居民更抱怨這個中資港口是來「搞垮他們」。（示意圖，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國大舉資助秘魯興建錢凱港，並於11月14日開始運營。不過外媒卻指出，那裡有3分之1的居民沒有自來水，當地居民更抱怨這個中資港口並未給他們帶來任何經濟效益，反而剝奪了他們生計，並怒轟港口的建成，是為了來「搞垮他們」。

《美聯社》報導，錢凱港耗資13億美元（約新台幣423億元），由中國航運巨頭中遠海運獨家營運，並將成為南美的新樞紐港口，是中秘共建「一帶一路」的重要項目。

《美國之音》報導，據悉錢凱港第1期工程可以將秘魯到中國的海運時間縮短至23天，節省20％以上的物流成本，每年為秘魯帶來45億美元（約新台幣1464億元）收入，創造8000多個直接就業機會，但卻遭到當地居民質疑。

當地居民控訴，這項計畫剝奪了他們的捕魚水域，也並沒有給當地人帶來任何實質的經濟效益。1名78歲漁民Julius Caesar表示：「我們的釣魚點不在了，他們毀了這一切。」

祕魯官員表示，錢凱港有潛力創造數百萬美元的收入，並將沿海城市轉變為所謂的經濟特區，並透過稅收減免來吸引投資。但《美聯社》指出，周遭放眼望去大部分海鮮餐廳都空無一人，即便港口沒有運營，漁業資源也不斷減少，旅遊業也遭受重創。

秘魯外交部長席亞勒（Elmer Schialer）表示：「我們肯定關注祕魯人的福利。」不過報導指出，住在錢凱周遭許多居民並不相信，有漁民抱怨，由於港口的建成，他們損失相當慘重。

當地人表示，港口的工程破壞了魚類繁殖地。28歲漁民Rafael Avila表示：「我在水中待1整天，總需要去更遠的地方冒險。」

Rafael Avila還指出，之前只要1艘小船就可以滿載而歸，現在卻需要更大、更貴的船，才能找到魚群。而為了賺取收入，Rafael Avila表示，他現在偶爾會帶一些想目睹中國巨大船隻的遊客提供「兜風服務」。

此外隨著一些世界上貨櫃船將於2025年1月停泊在錢凱港，居民也擔心污染和石油洩漏的到來。 2022 年，錢凱港附近煉油廠就曾因1艘油輪交付失敗，數千桶原油洩漏到水中，導致無數魚類死亡，大批漁民為此失業。

當地人表示，港口的防波堤改變了水流，破壞了良好的衝浪條件，影響到從冰攤販到卡車司機，再到餐廳老闆的所有人。

「對巨型港口說不」，這1標語被噴漆在1面牆上。當地居民Rosa Collantes表示：「這個港口是1個怪物，來這裡是為了搞垮我們。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財