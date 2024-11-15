「這個港口是怪物」！美媒爆秘魯錢凱港害慘當地居民 慘況曝光...

中國大舉資助秘魯興建錢凱港，但當地居民更抱怨這個中資港口是來「搞垮他們」。（示意圖，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國大舉資助秘魯興建錢凱港，並於11月14日開始運營。不過外媒卻指出，那裡有3分之1的居民沒有自來水，當地居民更抱怨這個中資港口並未給他們帶來任何經濟效益，反而剝奪了他們生計，並怒轟港口的建成，是為了來「搞垮他們」。

《美聯社》報導，錢凱港耗資13億美元（約新台幣423億元），由中國航運巨頭中遠海運獨家營運，並將成為南美的新樞紐港口，是中秘共建「一帶一路」的重要項目。

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《美國之音》報導，據悉錢凱港第1期工程可以將秘魯到中國的海運時間縮短至23天，節省20％以上的物流成本，每年為秘魯帶來45億美元（約新台幣1464億元）收入，創造8000多個直接就業機會，但卻遭到當地居民質疑。

當地居民控訴，這項計畫剝奪了他們的捕魚水域，也並沒有給當地人帶來任何實質的經濟效益。1名78歲漁民Julius Caesar表示：「我們的釣魚點不在了，他們毀了這一切。」

祕魯官員表示，錢凱港有潛力創造數百萬美元的收入，並將沿海城市轉變為所謂的經濟特區，並透過稅收減免來吸引投資。但《美聯社》指出，周遭放眼望去大部分海鮮餐廳都空無一人，即便港口沒有運營，漁業資源也不斷減少，旅遊業也遭受重創。

秘魯外交部長席亞勒（Elmer Schialer）表示：「我們肯定關注祕魯人的福利。」不過報導指出，住在錢凱周遭許多居民並不相信，有漁民抱怨，由於港口的建成，他們損失相當慘重。

當地人表示，港口的工程破壞了魚類繁殖地。28歲漁民Rafael Avila表示：「我在水中待1整天，總需要去更遠的地方冒險。」

Rafael Avila還指出，之前只要1艘小船就可以滿載而歸，現在卻需要更大、更貴的船，才能找到魚群。而為了賺取收入，Rafael Avila表示，他現在偶爾會帶一些想目睹中國巨大船隻的遊客提供「兜風服務」。

此外隨著一些世界上貨櫃船將於2025年1月停泊在錢凱港，居民也擔心污染和石油洩漏的到來。 2022 年，錢凱港附近煉油廠就曾因1艘油輪交付失敗，數千桶原油洩漏到水中，導致無數魚類死亡，大批漁民為此失業。

當地人表示，港口的防波堤改變了水流，破壞了良好的衝浪條件，影響到從冰攤販到卡車司機，再到餐廳老闆的所有人。

「對巨型港口說不」，這1標語被噴漆在1面牆上。當地居民Rosa Collantes表示：「這個港口是1個怪物，來這裡是為了搞垮我們。」

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