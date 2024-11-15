馬斯克計畫大砍1/3美政府支出 ! 公務員飯碗被整頓、教育部恐消失

馬斯克對大砍2兆美元聯邦支出計畫充滿了動力。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《CBS》指出，美國政府擁腫、聯邦機構職責範圍重疊，川普為減少浪費的聯邦支出成立一個新部門「政府效率部」，目標是「削減聯邦預算2兆美元」，相當於聯邦政府的官僚機構規模將縮水3分之1。

執掌該部門之一的馬斯克，就是以削減自家公司成本而聞名，先前他在X平台曾發文指出，想把目前聯邦機構的數量，從428減少到99個。《路透》指出，川普在第1個任期內曾試圖消滅至少19個機構，但沒有成功。

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據報導，川普還有1項想做的事，就是希望廢除聯邦教育部。由於各州有教育部門，他希望下放各州對學校教育的控制權。

《路透》認為，馬斯克表示「至少」可減少2兆美元（約新台幣65兆元）預算，此數字高過今年國防支出的1.9兆美元（約新台幣62兆元）。數據顯示，2024財政年度的聯邦支出約為6.75兆美元（約新台幣220兆元）。

根據《紐約郵報》的文章提出，政府效率部可以考慮廢除的支出，當中包括每年向「已死之人」發放的支票，例如是國稅局、醫療保險和各種退伍軍人團體內的已過世人士，只要政府部門做好核對工作，2023年便可以減少13億美元（約新台幣424億元）的支出。

另外，部分政府部門也將成為改革對象。與馬斯克共同執掌政府效率部的拉馬斯瓦米，曾在2023年抨擊美國食品藥品監督管理局（FDA）的無數法規和行為都是「虛偽、有害且違憲」，直指FDA作風腐敗。

共和黨眾議員達雷爾·伊薩表示，馬斯克對發現和消除醫療保險詐欺，以及擴大公共土地的出售特別感興趣。

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