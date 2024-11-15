晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

馬斯克計畫大砍1/3美政府支出 ! 公務員飯碗被整頓、教育部恐消失

2024/11/15 10:21

馬斯克對大砍2兆美元聯邦支出計畫充滿了動力。（法新社）馬斯克對大砍2兆美元聯邦支出計畫充滿了動力。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《CBS》指出，美國政府擁腫、聯邦機構職責範圍重疊，川普為減少浪費的聯邦支出成立一個新部門「政府效率部」，目標是「削減聯邦預算2兆美元」，相當於聯邦政府的官僚機構規模將縮水3分之1。

執掌該部門之一的馬斯克，就是以削減自家公司成本而聞名，先前他在X平台曾發文指出，想把目前聯邦機構的數量，從428減少到99個。《路透》指出，川普在第1個任期內曾試圖消滅至少19個機構，但沒有成功。

據報導，川普還有1項想做的事，就是希望廢除聯邦教育部。由於各州有教育部門，他希望下放各州對學校教育的控制權。

《路透》認為，馬斯克表示「至少」可減少2兆美元（約新台幣65兆元）預算，此數字高過今年國防支出的1.9兆美元（約新台幣62兆元）。數據顯示，2024財政年度的聯邦支出約為6.75兆美元（約新台幣220兆元）。

根據《紐約郵報》的文章提出，政府效率部可以考慮廢除的支出，當中包括每年向「已死之人」發放的支票，例如是國稅局、醫療保險和各種退伍軍人團體內的已過世人士，只要政府部門做好核對工作，2023年便可以減少13億美元（約新台幣424億元）的支出。

另外，部分政府部門也將成為改革對象。與馬斯克共同執掌政府效率部的拉馬斯瓦米，曾在2023年抨擊美國食品藥品監督管理局（FDA）的無數法規和行為都是「虛偽、有害且違憲」，直指FDA作風腐敗。

共和黨眾議員達雷爾·伊薩表示，馬斯克對發現和消除醫療保險詐欺，以及擴大公共土地的出售特別感興趣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財