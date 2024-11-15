想進政府效率部嗎？每週工時80小時 馬斯克親曝「驚人報酬」

馬斯克被川普任命為「政府效率部」共同部長。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統當選人川普週三（13日）宣布，科技富豪馬斯克（Elon Musk）與共和黨籍企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），將共同領導新的政府部門「政府效率部」（department of government efficiency，DOGE）。政府效率部週四（14日）也在社交平台X發布「徵才資訊」，表示正在尋找「超高IQ人士」加入。不過馬斯克坦言，這是份乏味工作，報酬為零。

根據徵才資訊，政府效率部正在找尋「願意每週工作80多個小時的超高IQ人士」，而且喜歡從事削減成本的工作，同時信奉「小政府」理念。如果求職者有興趣的話，可以將履歷私訊給政府效率部的X帳號，馬斯克和拉馬斯瓦米將親自審查前1%的申請者。

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目前還不清楚政府效率部員工的薪資、規模或聘用期限。但馬斯克後續在轉發文章中透露：「事實上，這將是一項乏味的工作，會樹敵很多，而且報酬為零。」

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