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「將清洗衛生部」 ! 川普欲讓70歲小甘迺迪主管 製藥股大跌

2024/11/15 12:04

川普任命小羅伯特甘迺迪執掌衛生與公眾服務部。消息一出，美國主要製藥股股價下跌。（美聯）川普任命小羅伯特甘迺迪執掌衛生與公眾服務部。消息一出，美國主要製藥股股價下跌。（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普提名小羅伯特甘迺迪 （Robert F. Kennedy Jr.）領導衛生與公眾服務部後，美國主要製藥公司的股價隨即出現大跌。英媒《Daily mail》報導，川普宣布小甘迺迪將執掌衛生與公共服務部之後，美國主要製藥公司股價隨即出現暴跌，包括莫德納（Moderna）下跌7% ，輝瑞下跌3%、Novavax下跌5%。

由於這位新當選總統此前曾言誓，要讓小甘迺迪「在健康上瘋狂」。小甘迺迪承諾，將「清洗」衛生部的大量員工，並阻止員工離職後去遊說食品行業和製藥公司。

報導指出，小甘迺迪曾在競選時提出了「讓美國再次健康」（Make America Healthy Again，和MAGA有些相似）的計劃。

他稱，美國在醫療保健方面的支出比其他國家都多，但卻是疾病最嚴重的國家之一。因此，他要求注重預防和非藥物性干預疾病，並對各種疫苗的注射進行控制，也向製藥公司發起了攻擊。小甘迺迪稱，製藥公司的利益在於讓人們持續生病，而不是改善他們的健康。

此外，他也曾批評川普的飲食習慣，稱他偏愛「垃圾食物」是非常不健康的行為，進而也抨擊川普到麥當勞炸薯條的活動，稱其在助長不健康的飲食習慣。

現年70歲的小甘迺迪是美國前司法部長，是羅伯特甘迺迪的兒子。他曾經以獨立候選人身分參加2024年總統選舉，但在8月下旬的時候放棄競選，轉身支持川普。

小甘迺迪將在未來負責美國的三大醫療機構，即疾病預防控制中心（CDC）、食品藥物管理局（FDA）和國家衛生研究院（NIH）。隨著小甘迺迪即將履新，美國製藥業出現擔憂，另一邊的美國的食品行業也瑟瑟發抖。

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