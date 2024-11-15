AI妖股變壁紙？美超微下市倒數股東哭哭 專家「1重點」救散戶

有AI妖股之稱的美超微（Super Micro Computer）隨著財報繳交期限將至，已面臨掛牌保衛戰。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有AI妖股之稱的美超微（Super Micro Computer）隨著財報繳交期限將至，已面臨掛牌保衛戰，投資人憂心手中持股恐淪為壁紙，對此分析師指出，美超微股票並不會從市場上消失，投資人仍可透過場外交易市場買賣，然而此市場流動性較低，交易難度較高，投資人必須謹慎評估繼續持有美超微股票的風險。

巴倫周刊（Barron's）報導，美超微已延遲提交截至6月30日的10-K年報，必須於11月16日前向那斯達克交易所提交或提出計畫以符合上市規定，否則將面臨下市危機。

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而由於那斯達克交易所所規定的時間將至，投資人最擔憂的是若美超微下市，手中的股票將何去何從？Wedbush分析師布萊森（Matthew Bryson）對此表示，但須於場外市場使用「粉紅單」（Pink Sheet）進行，包括嘉信理財（Charles Schwab）和富達（Fidelity）等網路券商皆可下單。

不過要注意的是，此種交易市場流動性較低，交易成本也較高，投資人應審慎評估是否值得繼續持有美超微股票。

盈透證券首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）也提醒，投資者首先需要注意股票退市的原因，這是公司的選擇還是更深層的因素導致？

美超微曾於2018年8月因延遲提交財務報告而下市，後於2020年1月再次上市。布萊森提醒，據過去經驗，上次美超微股票下市後，本益比跌至個位數。

不過，美超微股票在下市後表現不俗。數據顯示，儘管美超微於2018年8月22日公開交易的最後1天暴跌15%，但該股從下市至2020年1月重新上市期間，飆漲了73%，但投資人也應留意，過往績效並不代表未來成果。

美超微股價13日重挫6.3%至20.33美元，自3月13日創下118.81美元歷史新高以來，已崩跌超過80%。

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