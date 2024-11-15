巴菲特賣蘋果改吃披薩！新寵達美樂、Pool股價飆逾5％

巴菲特第3季持股名單揭曉，達美樂、Pool上新寵名單（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕巴菲特第3季持股名單揭曉，除了續減持蘋果和美銀等大公司持股，最新押寶名單出爐，達美樂 （Domino's）和游泳池設備公司普爾（Pool Corp.）出線，受巴菲特加持，這2檔新寵週五（15日）股價狂飆逾5%。

以458.55美元開出，股價一度觸及460.235美元，漲幅達5.56%，不過，受到美4大指數拉回拖累，漲勢收斂，截至美東時間10點10分，報444.915美元，漲2.05%，而POOL股價開盤直衝377美元，漲5.45%，在買盤追價股價進一步觸及378.07美元，漲5.93%，股價開高遇賣壓，漲勢收斂，截至美東時間10點10分，報366.205美元，漲2.44%。

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外媒報導，巴菲特（Warren Buffett）的伯克希爾（Berkshire Hathaway）第3季度的13-F文件顯示，它在第3季末持有128萬股達美樂股票，價值5.49億美元（約新台幣178.43億元），並購買Pool 40萬4057股股票，價值1.52億美元（約新台幣49.4億元）。

這2檔股票今年都表現落後於標普500上漲約25%，達美樂年初至今上漲約 6%，而Pool股價則下跌了8%。

報導指出，由於低收入消費者的消費壓力，達美樂的股票一直受到控制，而Pool的股票則因人們對可自由支配支出更加謹慎的環境中對泳池需求低迷而受壓。

根據13-F文件顯示，新增美國服飾品牌American Eagle Outfitters、阿里巴巴和線上分期貸款服務Affirm Holdings。

增持部分包含，優步（Uber）、交易平台洲際交易所集團、飛機引擎供應商Heico，和線上博弈網站派迪鮑爾必發。

至於賣出蘋果和美國銀行則持續賣出，另美妝Ulta Beauty ，以及銀行Nu Holdings也在減持名單，而比特幣挖礦股票TeraWulf和Iris Energy，以及廉價商店公司Dollar Tree則遭到清倉。

波克夏海瑟威截至9月底的前5大持股為，蘋果、美國運通、美國銀行、可口可樂，以及雪佛龍。

值得注意的是，截至第3季末，伯克希爾現金部位飆升至3252億美元（約新台幣10.57兆），較年初的1680億美元（約新台幣5.46兆元）大幅提升。

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