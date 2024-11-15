全球通膨捲土重來！印度央行行長警告：4利空籠罩 風險大增

印度央行行長達斯表示，全球通膨捲土重來和經濟成長放緩的風險越來越大。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球通膨捲土重來，印度央行行長沙克蒂坎塔·達斯（Shaktikanta Das）表示，各國央行在經歷「持續且前所未有的衝擊」期間，成功實現了軟著陸，但在地緣經濟分裂、大宗商品價格波動等4不利因素衝擊，全球通膨捲土重來和經濟成長放緩的風險越來越大。

CNBC報導，達斯週四（14日）在印度孟買舉行的CNBC-TV18 全球領導力峰會上發表講話時表示，儘管存在衝突、地緣政治緊張局勢和更高的風險，但全球央行的貨幣政策近年來基本上「表現良好」。

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達斯指出，經濟軟著陸已經得到保證，但地緣政治衝突、地緣經濟分裂、大宗商品價格波動，和氣候變遷帶來的不利因素繼續增加，以致通膨風險捲土重來和經濟增長放緩的風險越來越大。

且，川普第2任期內對貿易關稅上升和移民政策收緊的前景，預計將加劇通膨，進而可能阻礙聯準會的長期降息週期。

達斯進一步指出，儘管許多已開發經濟體已透過降息走上寬鬆之路，但政府公債殖利率仍在上升，這突顯出國債市場受到一系列全球和國內因素的影響，而這些因素遠遠超出了單純的政策調整。

其次，儘管美元走強和債券殖利率走揚，但黃金和石油這兩種通常同步波動的大宗商品的價格，卻出現了巨大的分歧。

最後，地緣政治風險上升與金融市場波動之間也出現了有趣的對比，雖然近年來地緣政治緊張局勢穩步升級，但金融市場在不確定性不斷增加的情況下卻表現出了相當大的韌性。

至於印度經濟表現，達斯表示，印度的成長率仍然具有彈性，並預測“儘管會出現週期性的波動”，通膨將會放緩。

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