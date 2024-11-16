「華爾街巨鱷」大賣「7巨頭」！唯獨重押「它」

「華爾街巨鱷」Q3大賣「7巨頭」！唯獨重押特斯拉（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「華爾街巨鱷」第3季大賣「7巨頭」，Third Point對沖基金的創辦人、被譽為「華爾街巨鱷」的Daniel Loeb在2024年第3季13F檔中，蘋果等科技巨頭，唯獨押寶特斯拉，將其列為新進名單，並大買價值約1.05億美元（約新台幣34.13億元）的股票。

CNBC報導，週四公佈的監管文件顯示，Third Point在第3季買進特斯拉價值約1.05億美元（約新台幣34.13億元）的股份，而特斯拉股價在此期間上漲了32%以上。

請繼續往下閱讀...

而在11月短短半個月，飆升了24%以上，因投資人押注川普勝選，特斯拉將成大贏家，而股價果然在川普當選後股價狂飆，光上週股價上漲就漲了29%，推動公司市值突破1兆美元（約新台幣32.5兆元）門檻。

隨著特斯拉努力應對日益激烈的中國競爭，和國內需求減少，導致降價，導致股價今年一直處於波動狀態，然而在近期在公佈亮眼財報，和川普大勝激勵下，股價狂漲，累計今年迄今，股價上漲了25%。

雖然，Third Point在第3季大買特斯拉，但卻大賣7巨頭的持股，第3季則賣出近3.33億美元（約新台幣108.23億元）的Alphabet部位，至於Microsoft和Meta Platforms的持股分別減碼45%和約51%。

而蘋果的股票削減了52%以上，Third Point在上1季度賣出了價值約4.11億美元（約新台幣133.58億元）的股票，另亞馬遜的持股也削減了近28%。

雖然第3季大賣科技巨頭股票，但亞馬遜、Microsoft 和Meta仍保持在前10大持股名單中。

除了減持7巨頭的股票，Third Point還清算了 Verizon Communications和拼車巨頭Uber Technologies的部位。

而第3季除了新增特斯拉持股外，也買進價值約2.51億美元（約新台幣81.58億元）的Brookfield Corp，以及Flutter Entertainment 和CVS Health的新股份。

Loeb將他在Live Nation Entertainment的部位提高了71%，達到約2.56億美元（約新台幣83.2億元），使其成為公司的第10大持股。

此外，勒布將他在洲際交易所的股份增加了1倍多。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法