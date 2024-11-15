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輝達新AI晶片中CCL獨家受惠者是「它」！花旗喊買 股價上看逾4成

2024/11/15 15:24

輝達新AI晶片中CCL獨家供應商是斗山！花旗喊買，股價上看逾4成（路透）輝達新AI晶片中CCL獨家供應商是斗山！花旗喊買，股價上看逾4成（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達下一代 AI 晶片的銅箔基板（CCL）獨家供應商韓國斗山（DOOSAN），即將大放異彩，花旗將其列為新AI晶片的「獨特」受益者，將其評等列為買進，其目標價喊到33萬韓元，潛在上漲空間逾4成。

斗山週五股價開高走高，盤中觸及24萬1000韓元，漲幅3.65%，截至台北時間15點10分，報23.75萬韓元，漲2.15%，若以週四收盤價23萬2500韓元來算，潛在上漲空間41.93%。

CNBC報導，輝達下一代人工智慧晶片Blackwell受到 OpenAI、Microsoft、Meta和其他公司的熱情需求，這些公司正在構建 AI 數據中心，為ChatGPT 和 Copilot 等產品提供動力。

花旗分析師Josh Yang表示，斗山作為輝達銅箔基板（CCL） 獨家供應商的獨特地位，此為輝達即將推出Blackwell圖形處理單元（GPU）的重要零組件。

由於斗山作為輝達Blackwell 晶片的唯一CCL供應商，預計斗山將在2025年期間直接從Blackwell生產中受益。

斗山的CCL由子公司斗山電子生產，該子公司占公司收入的70%以上，據花旗稱，隨著輝達提高其新AI晶片的產量，預計電子部門將出現大幅增長，預估到2025年，斗山的人工智慧相關收入將達到3630億韓元（約新台幣83.49億元），推動當年營業利潤增長90%。

Yang認為，這一估計可能是保守的，並指出每個Blackwell晶片的CCL含量增加，這可能轉化為比之前估計的更高的潛在市場總量。

斗山的股票已經表現出強勁的表現，今年上漲逾155%，公司目前在韓國證券交易所的市值約為25億美元（約新台幣812.5億元）。

斗山是韓國歷史最悠久的商業集團之一，在能源、機器人、建築和房地產領域經營子公司。

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