APEC場邊》秘魯中資港今啟用 國安官員：中國擴張野心不止於台灣

圖為中資在秘魯建造的深水港錢凱港（Chancay port）。（法新社）

〔特派記者徐子苓／利馬14日報導〕秘魯APEC峰會本週舉行，中國國家主席習近平14日午間飛抵利馬，晚間將在秘魯總統府以視訊遠距的方式，出席一座中資深水港「錢凱港」的落成典禮。台灣國安官員表示，深水港有軍民兩用的特性，不過因為錢凱港距離台灣遙遠，對台海安全影響不大，但各國也應藉此警惕，中國的地緣政治野心不止於台灣，而是延伸到南美洲。

錢凱港（Chancay）位於首都利馬以北80公里處，由中國國有企業「中遠集團」出資興建，投資規模約35億美元，被視為一帶一路在南美洲的指標項目，儘管目前官方聲稱處理農產品等貨物，但美軍曾警告該港口可能被用作軍事用途。

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國安官員分析，習近平今天展開對秘魯國是訪問，照理說錢凱港揭幕，「他應該本人跑去才對，結果他沒去，他用遠距方式進行開幕典禮，說實話本身有點諷刺（ironic）」，而習沒有親自前往港口的原因，可能和建港引發當地居民抗爭有關。

國安官員表示，先前中國在巴基斯坦建港也曾引起反抗，而錢凱港落成後，中國要求經營至少30年，若沒問題可無限期延續；但照過往案例，往往建港後，當地政府就倒台，現在巴基斯坦欠下鉅款，秘魯也極有可能面臨相同命運。

國安官員指出，中國在各地興建港口或取得港口經營權時，通常都是瞄準深水港，也就是軍民兩用的性質，從全球的角度來看，這些佈局牽涉到中國的地緣政治野心，已經延伸到南美洲，這才是比較深遠、值得世界關注的影響。

美國軍方曾警告，中國可能會利用錢凱港進行軍事用途，該深水港是否會影響台海安全？國安官員表示，錢凱港距離台灣遙遠，對台海的直接影響應該不大，但中國砸大錢在中南美洲、非洲、歐洲南部港口取得經營權，凸顯它在全球佈局的雄心，值得他國警惕。

國安官員強調，中國地緣政治野心不止於台灣，台灣只是藉口而已，全球其他國家也許認為台海現在沒什麼事，但中國的灰色侵擾頻繁，每天都有飛機飛越中線，對台灣是立即威脅。

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