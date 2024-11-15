共匪遇到黑道沒轍！美媒揭中國國企紫金礦業逾3噸黃金被偷

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中國國企紫金礦業估計，哥倫比亞金礦礦場去年損失超過3.2噸黃金。（示意圖，與本文無關，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國國企紫金礦業估計，哥倫比亞金礦礦場去年損失超過3.2噸黃金，價值約2億美元（約台幣65億），相當於該礦區總產量的38%，美媒披露，盜走黃金的人就是哥倫比亞黑幫販毒集團。

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《華爾街日報》報導，在哥倫比亞最大的金礦地下約640公尺處，私人保全人員正在與一個販毒集團進行勝算渺茫的戰鬥，該販毒集團已控制價值數億美元、綿延30英里的礦道。這裡的工作環境很危險，藏著近2000名非法礦工，保全人員要在密閉的通道抵禦非法礦工投擲過來的爆炸物和AK-47步槍射過來的子彈。

這個金礦的所有者就是中國國有企業紫金礦業，該公司估計，去年損失超過3.2噸黃金，價值約2億美元，相當於該金礦總產量的38%。紫金礦業一名保全主管說，我們正輸掉這場與非法採礦的戰爭。

非法礦工從「海灣幫」（Gulf Clan）那裡獲得進入礦道的途徑、保護和設備，「海灣幫」是一個約有7000人的武裝民兵組織，他們佔領紫金礦業的礦道以換取一部分「戰利品」。在過去的四年裡，非法礦工建立一個龐大的地下網絡，縱橫交錯的簡易通道和隧道從大約380個地面入口通向地下，海灣幫提供床鋪、廚房、浴室。

報導稱，中國正在全球收購礦產資源，紫金礦業在2020年以10億美元的價格從加拿大的大陸黃金（Continental Gold）手中收購這座金礦，紫金礦業執行長李雷忠表示，自那以後，暴力入侵已成為一種日常，當地政府幾乎沒有提供任何幫助，在海灣幫和非法礦工佔領的地區，紫金礦業不得不放棄大約40噸黃金礦床。他說，去年一整年都試圖與哥倫比亞政府對話，卻沒有看到誠意。

哥國國防部副部長Daniela Gomez則說，哥倫比亞沒有能力將這些非法礦工從「地下戰場」中清除出去，紫金礦業提出的要求不現實。部分官員更暗示，紫金應把自己的一部分礦權割捨給非法侵佔者，以換取和平。

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