豪砸2520億補助還不夠！熊本知事盼日政府掏錢力邀台積蓋第3廠

首次上稿 11-14 21:56<br>更新時間 11-15 05:49

日本熊本縣知事木村敬希望日本政府擴大補助，爭取台積電在熊本蓋第三座工廠。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日媒報導，日本熊本縣知事木村敬在經濟產業省內與經濟產業大臣武藤容治會談，希望日本政府擴大補助，爭取台積電在熊本蓋第三座工廠。

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台積電位於日本九州熊本縣菊陽町的工廠（熊本一廠）今年2月啟用，今年底量產，日本政府已決定補助該工廠4760億日圓，至於熊本二廠則補助7320億日圓，2廠補助金額高達1.2兆日圓（約台幣2520億）。

為了爭取台積電蓋第三廠，熊本縣知事向日本政府要求，希望給予補助。根據共同社報導，熊本縣知事木村敬13日在經濟產業省內和經濟產業大臣武藤容治會談，要求日本政府擴大補助，以爭取台積電興建第三廠。

木村敬強調，這項提議是希望政府向全世界釋出訊息，表明石破政府的半導體政策並未改變。

木村敬也要求能對當地半導體相關企業的設備投資提供補助金，希望對道路和工業用水的整備提供財政支援。另外，因訪日外國旅客增加，導致飛機燃料不足，木村敬也要求必須確保穩定的供應。

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