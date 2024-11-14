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川普讓美國再次偉大 永豐金示警：通膨明年捲土重來

2024/11/14 21:35

永豐金首席經濟學家黃蔭基預期，MAGA （讓美國再次偉大） 會讓通膨捲土重來，時間就落在明年。（資料照／記者王孟倫攝）永豐金首席經濟學家黃蔭基預期，MAGA （讓美國再次偉大） 會讓通膨捲土重來，時間就落在明年。（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕川普重返白宮，震撼近期金融市場，永豐金首席經濟學家黃蔭基今天預期，川普明年元月上任第一件事，就是「加關稅」，這一定會發生；另外，MAGA （讓美國再次偉大） 會讓通膨捲土重來，時間就落在明年，聯準會Fed如果沒有好好控制，恐重演2022年暴力升息戲碼。

黃蔭基表示，2024年川普能勝選有三大主因，物價高漲，非法移民及社會犯罪；明年元月上任後，川普就是孤立主義、保護主義，地緣政治美中對抗更白熱化，從外交到內政，經濟到財政，對世界各國都造成更高的不確定性。

「川普第一件會做的事情，一定是加關稅，因為這最簡單，最快實現他的政見承諾」，黃蔭基分析，一旦川普提高關稅，中國勢必是受傷最深；他點名，台廠如果在中國市場有布局的，下列六大產業要特別注意，包括：半導體、5G通訊設備、太陽能、鋼鐵、家電產品及電動車和電池。

黃蔭基說，MAGA2.0（新的讓美國再次偉大）會讓通膨捲土重來，原先預期美國聯準會的降息步驟是「4+4」，也就是今年、明年各4碼，現在改為「4+2」，今年4碼、明年2碼，明年兩次在上半年。

至於川普政策可能導致通膨上升，黃蔭基分析，股價、物價、房價連動，東西變貴了，大家錢就不想存銀行，而會想去買高股息ETF，對明年股市並不看淡。

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