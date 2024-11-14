專注眼科新藥 全福生技預計12月中掛牌上市

全福生技預計12月中掛牌上市，圖為全福經營階層，左二為董事長林羣、右二為總經理徐文祺。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃專注於眼科新藥的全福生技（6885）預計12月中掛牌上市，今（14）日舉辦上市前業績發表會，全福生技董事長林羣表示，全福生技自2013年成立以來， 專注於新藥轉譯科學研發，目前已有4項眼科新藥進入臨床開發階段，期待掛牌上市後以打造全福生技成為國際級生技醫藥公司為下階段目標。

全福總經理徐文祺表示，全福的新藥 BRM421以全新機轉切入乾眼症治療，BRM421具備促進角膜緣幹細胞增生、加速角膜修復、中斷因損傷眼表上皮細胞相關分子模式發炎反應所引發的角膜損傷惡性循環等多重療效，並於人體臨床二期成功驗證其治療乾眼症的潛力。然因賦形劑的影響使其在2023年12月解盲的三期臨床試驗不如預期，全福已做多項調整因應，並預計在明年第二季啟動第二次三期臨床，重新向市場證明BRM421的療效，在BRM421具有早期見效的特性下，未來有望搶進乾眼症數十億美元市場並為全球患者帶來充滿希望的治療選擇。

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另一項核心產品治療神經營養性角膜炎的新藥BRM424，已獲得美國FDA的孤兒藥資格，目前正在美國進行第二期臨床研究。目標在2025年第三季完成二期臨床試驗。

林羣表示，全福生技是臺灣本土自行開發第一線用藥的全新機制藥物，進入美國臨床試驗第三期的新藥公司。全福選擇臨床時間短，市場龐大且具高度成長性的眼科新藥為優先發展領域，實為適合台灣中小型生技新藥公司投入之方向。

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