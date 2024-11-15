傳三星也斷供7奈米以下晶片 重創中國IC設計業

台積電斷供中國7奈米以下晶片後，傳出三星晶圓代工業務部門也向中國客戶發出停止供貨通知。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電斷供中國7奈米以下晶片後，中國機器人新創公司高層坦言，台積電斷供造成許多中國電動車業者求助無門。近日又傳出韓國三星晶圓代工業務部門也向中國客戶發出停止供貨的通知，中媒預期，這波斷供潮將重創中國AI晶片設計公司。

《南華早報》報導，自從台積電發函給中國AI晶片企業，將自11日起暫停7奈米及以下先進製程代工服務之後，中國科技企業相當著急，都在等待進一步消息，如果台積電的禁令擴大到不僅包括先進的人工智慧晶片，還包括智慧型手機和汽車產業使用的晶片，可能會對中國IC設計產業造成沉重打擊。

請繼續往下閱讀...

報導指出，中國大型科技公司已經推出7奈米或更先進的晶片，包括百度的崑崙人工智慧晶片、阿里巴巴集團的倚天710通用CPU以及電動車（EV）製造商蔚來的深機NX9031自動駕駛晶片，「卻很少有中國公司透露其晶片是在哪裡代工」，不過，中國幾乎沒有代工廠能夠在先進製程領域與台積電匹敵。

台積電斷供 中企求助無門

中國機器人新創公司高層表示，台積電斷供 7 奈米晶片，許多中國業者求助無門。（路透）

報導提及，一些中國企業已經準備好面對台積電進一步限制。一家使用台積電服務的中國機器人新創公司高層表示，電動車產業的情緒很沮喪，因為台積電斷供 7 奈米晶片，「許多中國業者都沒有替代的製造商可以求助」。

報導認為，台積電斷供重創中國半導體產業的原因，是中國最大的代工廠中芯國際為華為生產先進的智慧型手機晶片，但其產能和品質因缺乏最先進的設備而受到阻礙，例如ASML的先進設備。

投資研究公司晨星公司分析師Phelix Lee表示，中芯國際和華虹擴大產能的努力「可能速度不夠快，無法滿足資料中心高端晶片的需求」。

慘事接踵而來，台積電斷供後，傳出三星晶圓代工業務部門也已經向中國客戶發出停止供貨的通知。中媒芯智訊指出，從最新的傳聞來看，雖然美國目前尚未正式祭出相關的限制規則，但是三星似乎也和台積電一樣收到來自美國商務部的通知。即便美國商務部未向三星發函，三星出於「規避風險」考慮也會跟進台積電的相關措施。

對於斷供傳聞，三星表示，無法評論與客戶相關的事宜。

報導評估，中國AI晶片設計公司將受到台積電斷供7奈米及以下先進製程最直接的衝擊，相關EDA工具廠商、半導體IP廠商以及第三方設計服務廠商的業績也都將受到負面影響。畢竟如果設計的7奈米及以下更先進製程晶片不能製造出來，也就沒有必要繼續採購相關EDA工具、半導體IP和第三方的設計服務了。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法