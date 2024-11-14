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永豐金：台股明年高點上看2萬6千點

2024/11/14 19:23

永豐金證券分析，台股明年仍有機會創新高。（記者王孟倫攝）永豐金證券分析，台股明年仍有機會創新高。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金控今天舉行法說會，永豐金證券總經理張李章隆分析，由於台灣景氣對策信號仍在比較熱的階段，明年台股有機會創新高，預估高點在2萬6000點左右，若與今日指數對照，漲幅約14.5%左右，預估日均量在5千億元左右。

台股今日下跌144.85點、跌幅為0.63%，指數收在2萬2715.38點。張李章隆指出，從台股基本面來看，由於上市櫃公司整體獲利可望維持成長態勢，雖然明年大盤指數升幅可能不像今年達到3成，若往上加 10%，還是有機會看到 2萬6000 點，永豐傾向看好上半年，下半年因基期較高。

「台股明年高點仍可期」，永豐金首席經濟學家黃蔭基進一步說明，根據永豐研究團隊預測，2025年我國上市公司總計EPS約為1410元，若用PE本益比約為 18倍計算，推估明年指數高點為2萬5380點。

黃蔭基說，明年台股大盤高點應該會落在上半年，若進一步推估應為3至4月，其中，4月之後就會從高點回落；至於全年最低點可能落在 2萬1800點左右。

根據統計，今年以來至11月14日為止，台股累計漲幅為26.68%，位居亞股第一；而去年漲幅為26.83%，為亞洲第二。也就是說，台股連續兩年都拿下好成績，明年還有辦法漲幅逾兩成嗎？

黃蔭基回應，台股已經連續兩年大漲，即使明年突破最高點2萬6千點，漲幅也只有10％左右；換言之，考量基期因素，明年難以再位居亞股漲幅前兩名。

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