涉侵占貨款、逃漏稅遭調查 冠軍建材：配合檢調

冠軍建材10月底傳出疑似高層侵占貨款、逃漏稅遭檢調搜索，冠軍表示，配合檢調，未發現對冠軍有重大損害。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕冠軍建材（1806）於10月底傳出疑似高層侵占貨款、逃漏稅遭檢調搜索，董娘王桂鳳遭收押禁見，今（14）日冠軍建材召開記者會表示，審計委員會隨即展開調查，未發現此事件對冠軍存有重大損害或不利益的情形。

冠軍也重申，除積極配合檢調偵查，為維護股東權益及落實公司治理，目前部分涉案管理階層皆已迴避，公司董事會、審計委員會及其他功能委員會各職所司，已採取一切必要措施，確保公司運作一切正常，會以「誠信務實」的信念繼續提供客戶最佳的產品與滿意的服務。

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冠軍今年第三季財報也出爐，單季營收8.85億元、年增9.88%，稅後淨利0.69億元，每股稅後盈餘（EPS）0.18元，較去年同期成長，並創近6年同期新高；累計今年前三季營收25.7億元、年增13.75%，稅後淨利0.84億元、每股稅後盈餘（EPS）0.22元，也較去年同期繳出成長業績，並優於去年全年獲利表現。

冠軍表示，配合政府推動ESG節能減碳政策，造橋廠的整改投資計劃已全面完成，引進義大利最新的自動化窯爐系統，利用高效率燃燒系統（熱回收再利用）減少能耗達20%以上，產能提高30%以上，有效滿足客戶訂單供貨需求。

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