儒鴻：美國總統大選後品牌客戶下單相對保守

儒鴻總經理洪瑞廷（左）表示，美國總統大選後，品牌客戶下單相對保守。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕紡織大廠儒鴻（1476）今天召開法說會，儒鴻總經理洪瑞廷表示，美國總統大選對紡織業是否有影響，目前持續觀察中，尚未出現實質影響，但品牌客戶下單仍相對保守。

儒鴻財務長林芬如表示，第3季營收達100.3億元，年增25.8%，近兩年來單季新高，較去年同期增加約20億元，有17億元來自成衣部門的成長，約3億元來自針織部門。

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儒鴻第3季稅後淨利17.75億元，年增13.9%，每股盈餘6.47元，創8個季度以來新高，累計前3季營收272.6億元，年增22.2%，稅後淨利49.34億元，年增30.6%，每股盈餘17.98元，已逼近去年全年水準。

法人關注美國總統川普當選後對紡織業的影響？洪瑞廷說，還在觀察政策是否有改變狀況，美國當地品牌也都在做準備，會持續觀察中，目前沒有明確指示衝擊會到什麼程度。但觀察美國總統大選後紡織業品牌客戶下單相對保守，並沒有大規模追補訂單的狀況，下單保守的原因儒鴻也還在觀察，對於明年營運狀況維持審慎樂觀。

他並指出，明年後多項不利因素還是存在，包括戰爭影響仍持續，只要區域有爭端，供應鏈就會受影響，造成成本增加，任何不確定狀況，對製造業都是不利因素。

儒鴻客戶庫存也持續往下降，主要是過去兩三年庫存水位比較高，針織部門第2季和第3季是旺季，第4季持平；成衣部門訂單則從7月開始明顯拉上，9月季節交替，第4季進入旺季，審慎樂觀。

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