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風場開發商:FIT轉CPPA合理 資本支出大增與CPPA失衡

2024/11/14 18:21

多位風場開發商均提到，一座風場專案融資金額要上千億元，資本支出大增，加劇開發風險，盼台灣政府能與外界多溝通。（資料照）多位風場開發商均提到，一座風場專案融資金額要上千億元，資本支出大增，加劇開發風險，盼台灣政府能與外界多溝通。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部次長連錦漳今（14日）出席再生能源高峰論壇，提到國產化政策被外界K到滿頭包，所幸誤解都有化解。不過，多位風場開發商均提到，一座風場專案融資金額要上千億元，雖由FIT（躉購制度）轉換為CPPA（民間購售電契約）很合理，但資本支出大增，與成本不符，加劇開發風險，盼台灣政府能與外界多溝通。

台灣離岸風電裝置量已逼近3GW，目前排名世界第七，能源署副署長李君禮表示，台灣持續有新的案場商轉，明年有望超越比利時、躍居全球第六。

李君禮表示，離岸風場挑戰多，歐盟對台灣的國產化有意見，雙方諮商結束，他透露，台灣方面原本準備30、40題，結果對方問了上百題，談判多次才落幕，也確定3.3後的風場不再有強制的國產化。

不過，目前台灣離岸風電挑戰仍多，包括通膨等造成風場建置的資本支出拉高太多，而CPPA價格卻不符成本，使得開發商再向銀行進行專案融資推升風險。

CIP台灣區塊開發計畫執行長Thomas Correll提到，台灣的躉購轉換到CPPA 這是非常合理轉型，但是轉換確實不容易，目前外界都在看3.1的渢妙風場專案融資狀況，這將會是台灣的指標大案。

面對台灣國產化規則變動，他認為，許多國際企業都需要綠電，且需求相當高，台灣有非常好的起始點，但企業目前有靜觀其變，想要觀察3.1、3.2風場是否會因國產化調整更便宜。

Thomas 表示，全球物價上漲，不是要等更便宜的（售電）價格，且台灣電價跟五年前相比，已經高了非常多，但與南韓、美國相比仍具競爭力，政府應該是要跟外界（買家）溝通價格為何變高，也要說服這樣的價格並非圖利開發商，是要吸引好的供應商興建風場，維持市場競爭力，才能持續開發綠能。

風睿能源董事長林雍堯也說，現在的資本支出越來越高，正面看待是因為（風電）這行業成長快，他估計2024到2033年十年間的需求量會達到411GW，過去無法想像。

他指出，因資本支出大幅度增加，與CPPA就無法匹配，而銀行要融資就會有疑慮。林雍堯表示，政府確實也有看到CPPA的問題，因而推購信保機制等，這也只是在支持國內綠電採購業者。他強調，離岸風電開發過程必須要不斷降低風險。

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