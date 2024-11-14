開展餐飲11/20登錄興櫃 宣佈併購Salt & Stone

開展餐飲董事長邱泰翰（中）表示，將啟動併購計劃。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以代理TGI FRIDAYS星期五餐廳聞名的開展（7789）餐飲集團，將於20日登錄興櫃，開展餐飲董事長邱泰翰表示，TGI FRIDAYS美國總部申請破產，對台灣TGI FRIDAYS「零」影響，開展餐飲掛牌後也將啟動併購計劃，加速自有品牌展店腳步，並放眼海外市場。

開展餐飲集團旗下有5大美式餐飲品牌，包含代理TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse，位於香港的自有品牌Dan Ryan's Chicago Grill 芝加哥美式餐廳、Amarioni's New York Italian Restaurant & Café 紐約創義料理，以及首個融合洛杉磯多元餐飲文化的自創品牌LillA。

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目前在台灣、香港與中國上海共有31間餐廳，另加盟源友企業CAFÉ!N復興門市，2023年受惠於餐飲業消費復甦，集團年營收達21.13億元，年增16.11%；今年上半年營收達9.57億元，以台灣市場為主要營收來源。

他說，過去2年半開展都是虧損的狀態，主要是疫情營收下滑、香港經濟衰退，在香港的6間餐廳中，已先結束1間營運不善的據點，6月香港業務已轉虧為盈，明年有4家店租約到期，會重新洽談租約條件，確保獲利才會繼續經營。

邱泰翰說，2024年是台灣餐飲業徹底「動起來」的1年，大型餐飲集團紛紛跨足海外市場、國內則捲起「資本IPO熱潮」，開展未來將重心轉移至自有品牌，率先公布啟動併購位於台北101，一位難求的「加州時尚料理」Salt & Stone，併購程序預計於2025年上半年全數完成。

併購Salt & Stone勢必成為開展餐飲集團延伸消費族群、提升整體營收的重要關鍵，將迅速展開拓點計劃，預計明年5月南港知名日系商場、9月東區各開1家新據點，搶佔市場先機。

自創品牌LillA，也將於明年5月轉戰台北信義區，屆時除了將重現竹北店人氣菜色，更因應消費族群生活樣態，大幅度增加酒水飲品比例，積極進攻夜間經濟與年輕人心佔率。

TGI FRIDAYS和Texas Roadhouse德州鮮切牛排腳步也未曾停歇，TGI FRIDAYS將配合商圈轉移規劃餐廳遷址，服務更多饕客，登台滿10年的Texas Roadhouse德州鮮切牛排，也將在明年9月開出新型態門市。

至於海外市場則有兩大方向，自有品牌Salt & Stone可望和東南亞等當地市場的大企業合資推展；美國市場則傾向透過併購或與當地既有品牌合資的模式進軍美國市場。

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