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佳能將邁入3年成長期 機器視覺產品明年起出貨

2024/11/14 18:03

佳能營運持續向上。（資料照）佳能營運持續向上。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學廠佳能（2374）今年營運表現持續向上，總經理章孝祺表示，佳能轉型持續推進、明年將進入3.0，看好隨著產品耕耘堆疊，明年營收、獲利都將優於今年，機器視覺產品也將開始出貨，攻車載、製造業等領域客戶，2025年起的3年目標挑戰百億元營收。

佳能前三季稅後淨利4.35億元、年增87%，每股稅後盈餘（EPS）1.52元，已經勝過去年全年，毛利率則為29%；前10月累計營收50.5億元，年增24%，維持5年來新高表現。

章孝祺指出，從明年起，佳能將進入3年成長衝刺期，明年也將有新客戶開花結果，經典系列產品、環景攝影機、車載領域等扮演明年成長動能，因越南廠區仍在建設、並有人力所需，今年資本支出約4億元、明年會小增。

佳能也表示，今年前三季營收成長主要得益於消費性影像應用產品出貨，特別是360度環景攝影機訂單的持續增溫；展望第四季，在高毛利產品訂單加持下，單季表現將優於去年同期，主要產品線量產訂單持續出貨、車載和邊緣運算等新品進入量產，也將維持成長。

展望明年，佳能說，2025年訂單能見度高、市場需求增溫，加上產品組合持續優化調整，營運穩中看好。

針對新客戶、營運區域的拓展，佳能表示，除長期耕耘的日本市場，將帶著光學影像與聲音辨識的專注研發精神，以求契合客戶需求，章孝祺說，目前結合聲學的產品正在研發中。

佳能正推進減碳、供應鏈競爭力強化等，以爭取歐美大型上市櫃客戶，目前「地圖影像縫合技術」已取得客戶專案，明年年中可望上市；犯罪預防產品也已開案落地，新增的區域客戶組合也將為2026年至2027年帶來新展望。

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