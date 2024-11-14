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供應鏈斷鏈 漢翔拚高教機年底如期交機18架

2024/11/14 17:13

漢翔公司今（14）日舉辦法說會，圖中為副總經理黃淑媛，右為財務處長黃秀燕、左為企業發展處長秦椿茂。（漢翔提供）漢翔公司今（14）日舉辦法說會，圖中為副總經理黃淑媛，右為財務處長黃秀燕、左為企業發展處長秦椿茂。（漢翔提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕漢翔今日舉行法說，漢翔執行新式高教機的量產工作，但面臨關鍵缺件導致進度落後，目前交機10架，仍力拚年底前完成18架的交機目標。

漢翔指出，疫情之後，航太供應鏈結構鬆動，供輸不順暢情況，成為全球產業的普遍現象，且供應鏈一旦破壞，要重建並非易事，近期各國採購的軍民用新機，也都因航太供應鏈問題，出現延遲交付狀況，如波音公司遭遇品質問題，交機量無法提升，而巴西航空工業 （Embraer），也受供應鏈問題影響旗下E-Jet噴射客機的產量，漢翔執行新式高教機的量產工作，同樣面臨關鍵缺件導致進度落後，挑戰較去年尤甚。

漢翔說，新式高教機的量產，處在全球供應鏈結構破壞的情勢下，堅持追趕年度交機18架的目標，並已啟動多項因應策略，如派遣工程師赴美協助解決製程問題、當機立斷投入開發，由國內協助生產關鍵零組件等，彌補供應鏈造成的影響，努力提升交機進度，但全球供應鏈仍持續有諸多不確定因素，未來交機進程，存在一定風險。

供應鏈的破壞，連帶影響了漢翔的營收表現，累計前三季營收280.17億元、稅前淨利21.14億元、EPS 1.72元，均較去年同期為弱。

漢翔說，儘管挑戰艱鉅，市場的機會猶在，依空巴公司最新發布資訊，空巴前三季交付了497架商用飛機，年度770架的交機目標不變，空巴與波音兩大航空巨擘，也持續增加單走道客機訂單，顯見民用飛機的市場需求仍成長。

在軍用業務方面，漢翔說，因應區域情勢緊張，台灣明年度國防預算高達4600餘億元，加計海空戰力提升與新式戰機採購特別預算，整體規模超過5500億元，商機相當可觀。政府推動五大信賴產業，漢翔列屬軍工要角，將配合政策目標，朝著無人機系統整合，以及發展國防自主能量等方向前進。

漢翔說，執行中的項目計有新式高教機維保、IDF戰機商維、11修大委商、軍用直升機系統等專案。奠基於優異的商維實績，也將持續爭取軍機維修訂單，挹注公司營運。

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