環保耐蝕、環保綠能及循環經濟材料增溫 上緯看好明年營運續揚

上緯董事長蔡朝陽（右）與總經理蔡孝德（左）一起出席法說會，看好明年營運。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕上緯投控（3708）下午舉行法說會，第三季稅後淨利0.5億元、季減36%，每股稅後盈餘（EPS）0.46元；上緯董事長蔡朝陽指出，明年包括環保耐蝕、環保綠能及循環經濟材料都會呈現雙位數成長，加上西門子風電明年第三季掛機，無人機訂單也已開始出貨，估計明年放量，明年營收成長目標為兩位數、毛利率可望攀升。

上緯投控第三季營收21.07億元、季增9.3%，毛利率達24.2%，寫近期新高紀錄，蔡朝陽表示，主要是銷售地區組合改變，以及擴大國際市場訂單之故，不過所得稅率提高，使得單季稅後淨利下滑，累計前三季EPS為1.98元。

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新任總經理蔡孝德今日也出席法說會，他指出，2025年起營運分新材料、循環經濟材料及碳纖複合材料三大區塊，新材料部分由上緯新材（持股79.21%）負責，產品為環保高性能耐腐蝕材料、風電葉片材料等；循環經濟材料由上緯綠金能（持股100%）及尚緯創新育成（持股100%），產品為可回收材料等；至於碳纖維複合材料以上偉碳纖（持股86.42%）為主，產品包括熱塑板材及無人機領域。

展望2025年，他表示，環保耐蝕材料、綠能材料及循環經濟材料都有機會出現兩位數成長，碳纖維複合材料則持平，不過，碳纖維複合材料的無人機獲得美國無人機公司訂單且已經出貨，明年會開始放量，還有客戶持續洽談中。

針對台積電也切入碳捕捉領域，蔡朝陽則說，上緯多年前就開始研究，未來將深化碳捕捉、利用與封存（CCUS）技術，更專注於「吸收液」及「專用耐腐蝕材料」的推廣，以應對全球氣候變遷的挑戰。

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