勞動部多元陪伴照顧試辦計畫15日舉辦說明會 逾20NGO爭取試辦

勞動部公告多元陪伴照顧試辦計畫，將於15日舉辦說明會，已有逾20個NGO報名，積極爭取試辦（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今（14）日正式發布「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，並將於15日召開說明會，讓有意願申請成為試辦單位的民間團體報名參加，據了解，截至今日下午已有超過20個公益團體報名，甚至包括東部地區團體，勞動部將在說明會結束後，正式公告受理試辦單位的申請期間，評選出「至少3個」試辦單位，力拼今年底前開辦。

勞動部規劃在今年底前實施俗稱「鐘點移工」的多元陪伴照顧試辦計畫，勞動部今日正式公告試辦計畫全文，明訂該試辦計畫為期３年，但服務對象大幅放寬，不只有身心障礙、重大傷病以及可聘僱家庭看護工的被看護者、可使用長照第2至8級的民眾可申請，3個月內就醫或手術紀錄有照顧需求的民眾，都可申請使用。

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勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國指出，申請服務以單次４小時為最低時數，若申請24小時服務需包括10小時的休息，這個服務屬於全自費服務，最終費用如何收取，仍有待申請試辦的財團法人或非營利社團法人訂定。

目前勞動部規劃，「多元陪伴照顧試辦計畫」首年至少於北、中、南開放3個單位試辦，每個單位除了招募本國「多元陪伴照顧工作者」，也可聘請外籍移工，但初期每個試辦單位可聘僱的外籍移工上限為10人。

蘇裕國表示，這些「多元陪伴照顧工作者」由公益社團法人僱用，適用勞基法，考量工作地點不固定，有轉場、排班的需要，經勞動諮詢會同意，已將其納入適用勞基法84-1條的工作者，每月最高工時上限可達288小時，連續工作日可達14天。

勞動部已委託士林靈糧堂社會福利協會擔任未來試辦單位的輔導團隊，靈糧堂將在15日舉辦說明會，有意願參與的社團法人相當踴躍，已逾20個單位，勞動部近日將公告受理試辦單位的申請期間，收件後由勞動部組成評選小組進行評選，今年底前正式展開試辦。

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