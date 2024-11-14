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中國房市已止跌回穩？前北京大學者唐涯打臉：還早得很

2024/11/14 16:30

前北京大學光華管理學院金融系副教授唐涯認為，現在說中國房市已止跌回穩，還為時過早。（彭博資料照）前北京大學光華管理學院金融系副教授唐涯認為，現在說中國房市已止跌回穩，還為時過早。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕北京當局自9月底以來公布一系列拯救經濟和房市措施，房市是否止跌回穩，屢屢成爲外界關注重點。在官方公布10月最新經濟數據前，中國指數研究院的最新報告顯示，中古屋房價跌幅趨緩，但前北京大學光華管理學院金融系副教授唐涯，就10月房市交易所做的分析指出，房市止跌回穩還為時過早。

《自由亞洲電台》報導，中國指數研究院11月13日發布最新報告指出，10月百大城市的中古屋價格較9月下跌0.6%，較去年同期則下跌7.27%，月跌幅度比9月縮小0.1個百分點。此外，10大城市的中古屋價格除了杭州以外，其他大城市的跌幅已有所縮小，以上海和深圳跌幅的縮小程度較為明顯。

報告指出，10月深圳、北京和上海的中古屋成交量月增率和年增率都大幅成長。以深圳為例，成交量年增120.5%，創2021年4月以來最高，南京、重慶和成都中古屋成交量和成交價的跌幅已縮小。報告認為，在政策推動下，10月房市成交活躍度明顯回升，可望延續至11月的上半月，核心城市的房市有望止跌回穩。

不過，唐涯11月12日在財經頻道「香帥的金融江湖」發文，引用中國住建部的「全國房市監測系統」數據指出，截至11月10日，30大城市商品房成交面積月跌31.42%，其中一、二、三線分別下跌33.76%、33.45%和20.69%，成交面積回暖的情況主要集中在核心城市，其他城市仍有下跌情況。

唐涯表示，房市出現回暖只是暫時現象，更重要的是，中古屋房價還在下跌，相當於以價換量，中國指數研究院的數據顯示，10月百大城市中古屋平均價格月跌0.6%，已連跌30個月，顯示房價尚未止血。

唐涯並指出，30大房企10月的投資月跌25%，年跌更達74%，降幅比9月擴大27個百分點，顯示房企的信心度低迷，房市止跌回穩是為時過早。

高盛先前預測，即使北京當局採取一系列的救市措施，中國房地產銷售和新房建設在2027年之前不太可能穩定下來。標普全球（S&P Global）和摩根士丹利也發布報告預測，中國房市將在2025年下半年觸底。

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