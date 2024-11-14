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是方新董事長邵泓嘉今日正式上任

2024/11/14 15:41

是方新董事長邵泓嘉今日正式上任。（擷取官網）是方新董事長邵泓嘉今日正式上任。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕是方（6561）新董事長兼策略長邵泓嘉今日正式上任，是方近年營收、獲利持續走高，加上LY2聯雲智能資料中心正式營運，搭上AI浪潮，未來表現可期，外界期待邵泓嘉帶領是方再攀高峰。

邵泓嘉是國立高雄科技大學行銷與流通管理碩士，曾任PChome網路家庭電子商務事業部協理、愛爾達科技業務長、民視營運長、數聚力公司總經理等要職。

是方原董事長吳彥宏在完成階段性任務後卸任。吳彥宏2017年3月接任是方董事長，任內完成公司上櫃、公司組織改造/治理、爭取員工福利/明訂績效及獎懲制度、疫情期間應變，居家遠距上班，同時，公司營運績效明顯提升，是方2017年營收21.3億元，每股獲利6.4元，2023年營收32.4億元，每股獲利11.84元，而今年前十月營收31.7億元，前三季每股獲利9.73元，營收、獲利皆創歷史同期新高，市場預估，是方今年可望連三年大賺超過一個股本。

吳彥宏任內也規劃是方「三環三線」網路架構建置，也就是 LY/HD/LY2 機房的「台北環」、串接各大主要科技園區的「台灣環」，加上經由海纜連結香港、日本、新加坡及東南亞國家的「國際環」，透過三環的架構將服務延伸全球，同時，積極響應政府南向政策，啟動「東協大聯盟合作計劃」，而吳彥宏多年前規劃投資建設聯雲智能資料中心（LY2），今年正式落成啟用，趕搭上AI熱潮，成為推升是方未來營運成長重要關鍵，不僅樹立是方電訊里程碑，且是台灣最具戰略價值的AI資料中心。

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