部落不同意玉里「春日寶石礦」 經濟部將要求礦場停止採礦

玉里鎮馬太林、洛合谷部落針對春日寶石礦召開部落諮商同意投票，99%不贊成。（玉里鎮公所提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕礦業法修法去年6月公告實施，礦區如重疊原住民區土地，需依原住民基本法通過部落諮商投票同意，可溯及既往，花蓮縣有41家礦場需補辦諮商同意，目前25家已經通過。其中玉里鎮海岸山脈「春日寶石礦」昨日晚間舉辦投票，九成九都投不贊成票。經濟部地質調查及礦業管理中心表示，諮商同意結果確認法律效果後，將要求礦場停止採礦。

依照經濟部地礦中心資料，玉里鎮海岸山脈的春日寶石礦，位於馬太林段第40、42地號，礦區面積77.0608公頃、礦業用地面積0.672公頃，礦權有效起始日1977年3月20日、有效截止日2029年1月23日，由於是早期申請的礦場，不曾辦過環境影響評估。

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玉里鎮公所對此表示，春日寶石礦陳姓業者因擬申請續租礦業用地提出興辦計畫，今年7月向鎮公所申請召集部落會議，經確認計畫範圍後，需行使同意權的關係部落包括春日里馬太林部落、松浦里洛合谷部落，公告期1個月今天是最後一天，因此趕在昨晚在春日里活動中心舉行諮商同意投票，兩個部落共100個家戶出席，出席達到過半數門檻，投票結果99票不贊成、僅1票同意，諮商同意不通過。

玉里鎮春日里長陳青廉說，部落居民百分之百都不贊成開礦，就怕有土石流，唯一同意票是70多歲長輩勾錯。他說，海岸山脈從洛合谷到苓雅都有寶石礦，春日寶石礦據了解是開採雞血石、俗稱小飛俠的秀姑玉，很早就開始小規模採礦，居民多不清楚，也懷疑是非法開採，後來因簡易自來水取水口開闢產業道路，業者都從簡水取水口道路進入採礦，他說，居民也反映，常看到陌生的外地貨車上山。

陳青廉說，部落意見認為山上的礦石及寶石是部落的財產，也是原住民傳統領域，為了防止業者又來偷採，將組巡守隊前往巡邏，並裝設路口監視器，如發現不明可疑車輛將通報警方。

經濟部地礦中心表示，春日寶石礦礦權由來已久，過去資訊較不透明，因此在地民眾不了解，在確認諮商同意結果確認會議法律效果後，就會要求業者停止採礦。

地礦中心也指出，去年礦業法50條修法、6月21日總統公布後，要求新設、舊礦場都須依照原基法21條辦理諮商同意投票，全國現存礦業118家，有73家礦場位於原住民地區，其中花蓮縣有41家；已取得諮商同意者截至今年8月底共計26家（25家在花蓮縣），已通過者多為大公司，包括台泥、亞泥都已補辦通過。

地礦中心表示，新修礦業法規定一年內要取得諮商同意，目前追蹤是所有業者都已經啟動申請程序，也請業者基於知情同意，好好的與當地居民溝通，不過因許多業者沒經驗，且查詢關係部落、行政作業、召開說明會都需要時間，會請業者加速進行。

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