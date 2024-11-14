川普揚言對中國課徵60％關稅 楊金龍點名這3項產品最有可能

楊金龍說，川普對中國新三樣產業包含電動汽車、鋰電池、太陽能板等課到60％高關稅是有可能。（記者廖振輝攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國新任總統川普在競選期間揚言擴大對全球與中國關稅，外界擔憂川普2.0祭出關稅戰，將對全球經貿帶來巨大災難，中央銀行總裁楊金龍認為，這應是川普的一個策略，他對川普是否會對中國進口產品全面課徵60%高關稅，保持懷疑態度，但是對中國力推的「新三樣」產業課徵60%高關稅是有可能的。

立法院財政委員會14日邀請財金部會就「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定可能影響與對策」進行專題報告，多位立委關切川普2.0將築起關稅高牆，對中課徵60％高關稅，也擴大對全球關稅10%的影響？

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楊金龍答詢表示，上次川普任內一直到拜登政府時代，對中國課徵關稅19.3%，對其他國家是3%，未來如由3%變成10%、近20%變成60%，都是很高，「有可能嗎」、「會不會只是川普的一個策略？我是懷疑啦」。

楊金龍說，因為美國還是很依賴中國消費品，如果是對中國新三樣產業包含電動汽車、鋰電池、太陽能板等課到60％高關稅是有可能。

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